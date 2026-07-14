Jakie grzyby zbierać w lipcu? W tym miesiącu w lasach pojawiają się te gatunki

Choć prawdziwy wysyp grzybów kojarzy się głównie z jesienią, lipiec to doskonały moment, by rozpocząć sezon grzybobrania.

Polskie lasy kryją już teraz wiele cenionych gatunków, które mogą szybko wypełnić twój koszyk.

Sprawdź, jakie konkretne gatunki grzybów możesz znaleźć w lipcu i jak bezpiecznie cieszyć się leśnymi zbiorami.

Lipiec to fantastyczny czas na rozpoczęcie grzybobrania. Można cieszyć się świeżym powietrzem, pięknem lasu i smakiem świeżo zebranych grzybów, jednak należy zawsze pamiętać o ostrożności. Zanim udamy się na grzybobranie, warto zapoznać się z atlasem grzybów, a najlepiej zabrać go ze sobą. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy napotkany w lesie grzyb, to gatunek jadalny, lepiej zostawić go w lesie. Należy także pamiętać o tym, aby podczas grzybobrania nie naruszyć ściółki leśnej, a także nie zbierać zbyt młodych i starych okazów, a także nigdy nie niszczyć grzybów niejadalnych. Jakie grzyby można znaleźć w lesie w lipcu? Poniżej znajdziecie listę gatunków, które pojawiają się w tym miesiącu.

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Te grzyby zbierzesz w lesie w lipcu. Sprawdź, jakie gatunki możesz spotkać

Jednym z najbardziej wyczekiwanych grzybów jest borowik szlachetny, nazywany królem polskich lasów. Najczęściej rośnie w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza pod dębami, bukami oraz sosnami. Młode okazy są jędrne i doskonale nadają się do suszenia, smażenia czy przygotowania aromatycznych sosów.

W lipcu można również spotkać podgrzybki brunatne. Choć największy ich wysyp przypada zwykle na późniejsze miesiące, sprzyjające warunki pogodowe sprawiają, że pierwsze egzemplarze pojawiają się już latem. Najczęściej rosną w lasach iglastych, gdzie można znaleźć je wśród mchów.

To także dobry czas na poszukiwanie koźlarzy. Koźlarze babki występują przede wszystkim pod brzozami, natomiast koźlarze czerwone można znaleźć w pobliżu osik. Są cenione za delikatny smak i świetnie sprawdzają się jako dodatek do zup oraz dań duszonych.

Lipiec to również sezon na kurki, czyli pieprzniki jadalne. Te charakterystyczne, żółte grzyby rosną często całymi grupami w lasach iglastych i mieszanych. Są odporne na robaczywienie, a ich lekko pieprzny smak sprawia, że doskonale komponują się z jajecznicą, makaronami czy sosami.

W wilgotniejszych miejscach można natrafić także na maślaki, szczególnie maślaka zwyczajnego i ziarnistego. Choć ich kapelusze są śliskie, wielu grzybiarzy ceni je za łagodny smak. Przed przygotowaniem warto jednak obrać skórkę z kapelusza.

Wybierając się do lasu, należy pamiętać o podstawowej zasadzie: zbieramy wyłącznie grzyby, co do których mamy całkowitą pewność. Wiele gatunków trujących do złudzenia przypomina grzyby jadalne, dlatego nawet doświadczeni grzybiarze zachowują ostrożność. W razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej zostawić okaz w lesie niż ryzykować zatrucie.

Lipcowe grzybobranie może być nie tylko okazją do przygotowania pysznych potraw, ale również świetnym sposobem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Wystarczy odrobina cierpliwości, odpowiednia pogoda i znajomość miejsc, aby wrócić z lasu z pełnym koszykiem letnich przysmaków.

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