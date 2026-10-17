Czarnek stawia sprawę jasno. Ostrzega polityków prawicy

Ultimatum Przemysława Czarnka dla prawicy

W sobotę przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie odbył się protest z udziałem polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jednym z przemawiających był Przemysław Czarnek, który skierował mocny przekaz do innych ugrupowań prawicowych, stawiając im de facto ultimatum.

Poseł zwrócił się do „przyjaciół na prawicy”, wymieniając imiona Mateusz, Krzysztof i Sławomir. Choć nie podał nazwisk, intencja była jasna. Przekaz Czarnka był jednoznaczny: konieczna jest współpraca, w przeciwnym razie czeka ich porażka.

Były minister w swoim przemówieniu stwierdził, że jedyną drogą jest wspólne działanie, a brak jedności oznacza „służenie Tuskowi”. Zaznaczył, że każdy, kto w obecnej sytuacji dąży do podziałów na prawicy, sprzyja premierowi i szkodzi Polsce. Słowa te, wypowiedziane w obecności prezesa PiS, zabrzmiały jak kategoryczne ostrzeżenie dla polityków rozważających własną ścieżkę.

Ostre zarzuty wobec rządu Donalda Tuska

Przemówienie Czarnka nie ograniczyło się do nawoływania do jedności. Było ono również zdecydowanym atakiem na obecny rząd. Polityk wielokrotnie określał premiera mianem „oszusta” i oskarżał go o niszczenie oraz wyprzedaż majątku narodowego.

Były minister edukacji poszedł o krok dalej, zapowiadając, że Donald Tusk powinien zostać osadzony w więzieniu, zanim „wyjedzie do Berlina”. To jasny sygnał, że PiS planuje twarde rozliczenia po ewentualnym powrocie do władzy. Czarnek zapowiedział również przywrócenie Izby Dyscyplinarnej, co dowodzi, że kwestia reformy sądownictwa pozostaje priorytetem partii.

Zdaniem posła działania rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego mają na celu ratowanie władzy. Oskarżył koalicję rządzącą, że po latach kwestionowania statusu TK, teraz dąży do jego całkowitego opanowania.

QUIZ. Przemysław Czarnek namaszczony! Co wiesz o ewentualnym premierze? Pytanie 1 z 10 Przemysław Czarnek urodził się w Kole. W którym roku? 1974 1977 1980 Następne pytanie

"Nie o Trybunał tu chodzi". Jaka jest stawka gry?

Mimo że protest odbywał się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, Przemysław Czarnek zaznaczył, że sprawa dotyczy znacznie poważniejszych kwestii niż tylko obsada tej instytucji. Wskazał, że obrona sędziów, w tym Bogdana Święczkowskiego, to w rzeczywistości walka o przyszłość i wartości kraju.

Nie o Trybunał tu chodzi. Tu chodzi o naród polski. Tu chodzi o suwerenność. Tu chodzi o niepodległość. Tu chodzi o wolność

Tym samym polityk nadał konfliktowi najwyższą rangę. Przekonywał zgromadzonych, że spór o Trybunał to w istocie walka o suwerenność i opór przeciwko działaniom, które mają na celu odebranie Polsce niepodległości.