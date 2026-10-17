Mateusz Morawiecki ogłasza nowy plan. Ostro atakuje Donalda Tuska na konwencji

Nowe plany Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie Rozwój Plus celuje w wejście do rządu

Sobotnie wydarzenie w warszawskim Teatrze Palladium zgromadziło nie tylko sympatyków byłego szefa rządu, ale stało się również miejscem ogłoszenia dalekosiężnych planów politycznych. Mateusz Morawiecki wyraźnie zaznaczył, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza odegrać fundamentalną rolę na polskiej scenie. Inicjatywa ta ma stanowić niezwykle istotny element w nadchodzących politycznych przetasowaniach.

Lider nowej formacji podkreślał w swoim wystąpieniu, że zrzesza wokół siebie wykwalifikowanych specjalistów oraz uznanych ekspertów. To właśnie oni mają stanowić rękojmię właściwego i sprawnego kierowania krajem w dobie licznych kryzysów. Były premier zadeklarował wprost, że brak stowarzyszenia Rozwój Plus uniemożliwi sformowanie odpowiedniego gabinetu po kolejnych wyborach, co jednoznacznie ustawia jego projekt jako niezbędnego partnera w przyszłych rozmowach koalicyjnych.

Wierzę, że (...) będziemy w stanie przekonać Polaków, że bez Rozwoju Plus nie będzie można zbudować dobrego rządu, dobrego rządu dla Rzeczypospolitej, a ja w to głęboko wierzę, że taka możliwość będzie

Mateusz Morawiecki krytykuje obecną władzę. Były premier bezwzględnie uderza w Donalda Tuska

Warszawskie wystąpienie nie opierało się jednak wyłącznie na kreśleniu wizji przyszłości. Znaczna część przemówienia została poświęcona zdecydowanej krytyce urzędującego gabinetu, a głównym celem ataków Mateusza Morawieckiego stał się osobiście Donald Tusk. Poprzednik obecnego premiera zarzucił mu celowe odciąganie uwagi społeczeństwa od faktycznych, palących trudności. Wskazał, że zamiast koncentrować się na fundamentalnych dla Polaków kwestiach, takich jak rynek pracy, wynagrodzenia, polityka mieszkaniowa, perspektywy zawodowe czy wychowanie dzieci, ekipa rządząca woli kreować medialne tematy zastępcze.

Ten szalbierz potrafi uprawiać kamuflaż, maskaradę w stopniu naprawdę niebywałym

Według inicjatora stowarzyszenia Rozwój Plus, to właśnie nasilenie takich szkodliwych działań ze strony obecnej władzy legło u podstaw powołania jego politycznego projektu. Głównym założeniem nowej formacji jest demaskowanie fałszu oraz oszustw, którymi – jak twierdzi Morawiecki – karmione jest polskie społeczeństwo, aby ostatecznie ukazać obywatelom czystą prawdę. To ewidentny dowód na to, że były premier planuje bezkompromisowo punktować wszelkie potknięcia obecnego rządu i na tej krytyce budować szerokie poparcie dla swojej nowej inicjatywy.

Stowarzyszenie Rozwój Plus na scenie politycznej. Mateusz Morawiecki określa relacje z innymi partiami

Sporo uwagi podczas warszawskiej konwencji poświęcono zdefiniowaniu politycznej tożsamości nowego ruchu. Mateusz Morawiecki pozycjonuje swoje ugrupowanie jako merytoryczną alternatywę dla największych graczy, stanowczo odcinając się od radykalnych postaw. W swojej autorskiej analizie obecnego krajobrazu politycznego stwierdził, że Koalicja Obywatelska oraz Lewica prezentują postawy „antyamerykańskie”, natomiast Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją określił mianem środowisk wybitnie „antyeuropejskich”.

W tak zdiagnozowanym układzie sił, to Rozwój Plus ma funkcjonować jako jedyny byt polityczny o charakterze jednocześnie proeuropejskim i proatlantyckim, który w przyszłości weźmie na siebie ciężar tworzenia polskiego rządu. Gwarancją sukcesu ma być niezachwiana wiara w utrzymanie kluczowych sojuszy.

I mamy Rozwój Plus, który wierzy w siłę sojuszy - tak dla sojuszy. Nie chcemy być wypchnięci z Unii Europejskiej, z NATO

Mimo deklarowanego i mocnego poparcia dla zachodnich struktur, lider stowarzyszenia zaznaczył również stanowczo, że proeuropejskie podejście absolutnie nie może wiązać się z polityczną naiwnością.

Wiemy doskonale, że na forum międzynarodowym musimy twardo walczyć o nasze racje, o nasze prawa, o nasze interesy. I potrafimy to zrobić, bo pokazaliśmy to w czasach, kiedy byłem premierem

Powołując się na wieloletnie doświadczenie z okresu kierowania Radą Ministrów, Mateusz Morawiecki ugruntowuje przekonanie, że jego nowa formacja stanowić będzie silne polityczne centrum. Ruch ten z jednej strony jest stabilnie zakorzeniony w zachodnich strukturach, z drugiej zaś potrafi bezkompromisowo zabiegać o polskie interesy państwowe na arenie międzynarodowej. Działania te można odebrać jako wyraźną próbę przyciągnięcia wyborców zmęczonych postępującą polaryzacją, którzy poszukują merytorycznej alternatywy zdolnej zagwarantować stabilną większość w parlamencie.