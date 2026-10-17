Turniej ATP w Szanghaju. Kto wygra hiszpańskie starcie o tytuł?

Sensacyjne rozstrzygnięcia w półfinałach

Rozgrywany na twardych kortach turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju obfituje w niespodzianki. W obu spotkaniach półfinałowych triumfowali reprezentanci Hiszpanii, eliminując wyżej notowanych rywali ze światowej czołówki.

Alejandro Davidovich Fokina po trzysetowej walce pokonał najwyżej rozstawionego w zawodach Niemca. Spotkanie z Alexandrem Zverevem zakończyło się rezultatem 5:7, 6:4, 6:3 dla Hiszpana, który w 1/8 finału wyrzucił z turnieju Huberta Hurkacza.

Kto wygra pierwsze bezpośrednie starcie?

W drugim meczu o awans do finału Rafael Jodar zmierzył się z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem. Hiszpan zagrał bardzo pewnie i zwyciężył bez straty seta, notując wynik 6:3, 6:4, co zapewniło mu miejsce w historycznym meczu o trofeum.

Dla 27-letniego Davidovicha Fokiny jest to doskonała szansa na wywalczenie trzeciego singlowego tytułu w karierze. Z kolei siedem lat młodszy Jodar może pochwalić się na razie jednym triumfem turniejowym. Tenisiści nigdy wcześniej ze sobą nie rywalizowali na zawodowych kortach.