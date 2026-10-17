Metalkas Pałac Bydgoszcz pokonuje rywalki. Jak wyglądał przebieg spotkania

Zdecydowane zwycięstwo gospodyń w trzech setach

W ramach rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej siatkarek spotkały się dwie ligowe ekipy. Drużyna Metalkas Pałac Bydgoszcz podjęła na własnym parkiecie rywalki reprezentujące Netland MKS Kalisz. Spotkanie zakończyło się jednostronnym wynikiem 3:0 na korzyść zespołu gospodyń. Zawodniczki z Bydgoszczy zaprezentowały stabilną formę w każdym elemencie. To starcie dostarczyło ważnego materiału do analizy dla sztabów szkoleniowych obu klubów.

Rywalizacja na parkiecie zamknęła się w trzech rozegranych partiach. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:18, co nadało odpowiedni rytm miejscowej drużynie. W drugiej odsłonie walka okazała się nieco bardziej wyrównana, ale ostatecznie gospodynie wygrały 25:23. Trzecia i jednocześnie ostatnia partia zakończyła się rezultatem 25:17. Dzięki temu siatkarki Pałacu mogły cieszyć się z triumfu w całym spotkaniu bez straty seta.

Kto wystąpił w barwach obu drużyn?

W składzie zwycięskiej drużyny Metalkas Pałac Bydgoszcz znalazło się kilka kluczowych zawodniczek. Na boisku pojawiły się Alina Bartkowska-Kluza, Gabriela Dębowska, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Emilia Pinczewska oraz Marta Pol. Funkcję libero w tym meczu pełniła Monika Jagła. Z ławki rezerwowych na parkiet weszły ponadto Julia Hewelt i Oliwia Ziółkowska. Szkoleniowiec zespołu miał zatem do dyspozycji swoje podstawowe siatkarki.

W ekipie Netland MKS Kalisz na parkiet wybiegło równie liczne grono zawodniczek. Zagrały między innymi Jaidyn Blanchfield, Sonia Kubacka, De La Pena Gonzalez Yalain Regla, Isidora Rodić, Nikola Witkowska oraz Paulina Zaborowska. Na pozycji libero zespół z Kalisza reprezentowała Anna Bodasińska. Skład uzupełniły wchodzące z ławki Gabriela Jędrzejczak, Zuzanna Kuligowska, Nadia Łuszyńska, Koleta Łyszkiewicz, Jelena Vulin oraz Aneta Wilczek. Szeroka kadra nie wystarczyła jednak przyjezdnym do wygrania choćby jednej partii.