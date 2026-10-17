Czego Polacy boją się najbardziej w 2026 roku? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Wysokie ceny i opłaty. Główne obawy Polaków na 2026 rok

Jak się okazuje, to właśnie codzienne wydatki i stabilność domowych finansów spędzają nam sen z powiek. Badanie zrealizowane w pierwszych dniach maja 2026 roku ujawnia, że obywatele najbardziej lękają się zjawisk, które bezpośrednio obciążają ich portfele.

Na szczycie listy zmartwień znalazły się rosnące koszty w sklepach. Według sondażu przygotowanego dla Wirtualnej Polski, wyższe ceny żywności i artykułów pierwszej potrzeby stanowią powód do niepokoju dla 40,7 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 39,2 proc. uczestników badania, wyraziło obawę przed wysokimi rachunkami za media, w tym energię elektryczną i ogrzewanie, w perspektywie najbliższego półrocza. Wyniki te dobitnie świadczą o tym, że utrzymanie równowagi finansowej w domach jest dla Polaków najważniejsze.

Opieka zdrowotna pod lupą. Strach przed brakiem dostępu do leczenia

Kwestie finansowe to jednak nie wszystko, co zaprząta myśli Polaków. Okazuje się, że stan służby zdrowia budzi równie wielkie obawy, co rosnące koszty życia. Badanie jednoznacznie wskazuje, że problemy zdrowotne i dostępność leczenia to jedne z głównych trosk w 2026 roku.

Trzecie miejsce w zestawieniu największych lęków zajęły utrudnienia w dostępie do opieki medycznej, na co zwróciło uwagę 34,3 proc. pytanych. To dowód na to, że długie kolejki do specjalistów oraz problemy z rejestracją do lekarzy rodzinnych to wciąż palący problem, który dotyka ponad jedną trzecią obywateli i traktowany jest jako poważne wyzwanie.

Czy umiesz oszczędzać? Pytanie 1 z 14 Bezpieczna przystań według inwestorów to... Skarpeta Złoto Dolary Następne pytanie

Źródła lęków Polaków. Skąd bierze się niepokój w 2026 roku?

Uzyskane dane mają swoje głębokie uzasadnienie. Lęk przed rosnącymi kosztami życia i problemami w ochronie zdrowia to rezultat nałożenia się na siebie kilku czynników, z którymi zmagamy się od pewnego czasu. Nawet jeśli gospodarka wykazuje oznaki powrotu do równowagi, społeczeństwo wciąż odczuwa konsekwencje wcześniejszych zawirowań i globalnej niestabilności.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bez wątpienia inflacja, która pomimo działań gabinetu Donalda Tuska oraz NBP, wciąż stanowi poważne obciążenie dla finansów gospodarstw domowych. To właśnie ona napędza wzrost cen jedzenia, będący powodem największych zmartwień w Polsce. Dodatkowo, sytuacja na rynku energii również nie napawa optymizmem. Skomplikowana sytuacja międzynarodowa oraz zmiany w sektorze energetycznym powodują, że wysokie koszty energii i ogrzewania stały się nową, stresującą codziennością dla wielu osób.

Sondaż został przeprowadzony z wykorzystaniem metod CAWI oraz CATI na grupie 1000 osób, reprezentatywnej dla całego kraju.