MP na igelicie. Złoto dla LKS Klimczok Bystra

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-17 14:14

Kacper Tomasiak i Jakub Wolny z LKS Klimczok Bystra I triumfowali w sobotnim konkursie duetów w skokach narciarskich na igelicie. Mistrzostwa Polski na igelicie odbyły się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Dwaj skoczkowie narciarscy podają sobie ręce na zeskoku Wielkiej Krokwi. O wynikach Mistrzostw Polski przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj skoczkowie narciarscy w beżowych kombinezonach podają sobie ręce na dole skoczni.

Jak przebiegała rywalizacja o medale?

Zawodnicy LKS Klimczok Bystra I od początku dominowali w konkursie. Zdobyli łącznie 927,8 punktów, prowadząc we wszystkich trzech seriach. Najlepsze wyniki osiągnął Kacper Tomasiak, który lądował kolejno na odległości 141, 142 i 141,5 metra.

Jakub Wolny z drużyny LKS Klimczok Bystra I również oddał równe skoki. Jego odległości w poszczególnych próbach to 130,5 m, 128,5 m oraz 129,5 m.

"Dzisiaj chyba miałem więcej przyjemności ze skakania. Po pierwsze, w drużynie jednak walczy się intensywniej, po drugie, wszystkie moje skoki były bardzo równe. No i podsumowując, wywożę z Zakopanego dwa złota" - nie krył radości Tomasiak, który w piątek wywalczył swój pierwszy w karierze indywidualny medal MP.

Kto stanął na podium mistrzostw?

Srebrny medal wywalczyła drużyna WSS Wisła I, w której skład weszli Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Zgromadzili oni łącznie 909 punktów w rywalizacji. Brąz przypadł duetowi AZS Zakopane I (Tymoteusz Amilkiewicz, Maciej Kot) z wynikiem 844,6 pkt.

Blisko podium uplasowali się Marcin Bobak i Klemens Joniak z LKS Poroniec Poronin I. Ostatecznie zajęli piąte miejsce, uzyskując wynik 831,2 punktów po swoich skokach.

"Wczoraj oczywiście było lekkie rozczarowanie, ale dzisiaj trzeba było zapomnieć i na nowo ruszyć do walki.. Niestety wkradły się drobne błędy i medalu nie ma. Ogólnie jednak jestem z obu dni zadowolony i z optymizmem patrzę na nadchodzący sezon zimowy" - powiedział PAP Joniak, który dzień wcześniej z powodu zamieszania w liczeniu punktów, tuż przed ceremonią medalową konkursu indywidualnego stracił srebro na rzecz Wąska.

ROLKI