MP na igelicie. Złoto dla LKS Klimczok Bystra

Jak przebiegała rywalizacja o medale?

Zawodnicy LKS Klimczok Bystra I od początku dominowali w konkursie. Zdobyli łącznie 927,8 punktów, prowadząc we wszystkich trzech seriach. Najlepsze wyniki osiągnął Kacper Tomasiak, który lądował kolejno na odległości 141, 142 i 141,5 metra.

Jakub Wolny z drużyny LKS Klimczok Bystra I również oddał równe skoki. Jego odległości w poszczególnych próbach to 130,5 m, 128,5 m oraz 129,5 m.

"Dzisiaj chyba miałem więcej przyjemności ze skakania. Po pierwsze, w drużynie jednak walczy się intensywniej, po drugie, wszystkie moje skoki były bardzo równe. No i podsumowując, wywożę z Zakopanego dwa złota" - nie krył radości Tomasiak, który w piątek wywalczył swój pierwszy w karierze indywidualny medal MP.

Kto stanął na podium mistrzostw?

Srebrny medal wywalczyła drużyna WSS Wisła I, w której skład weszli Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Zgromadzili oni łącznie 909 punktów w rywalizacji. Brąz przypadł duetowi AZS Zakopane I (Tymoteusz Amilkiewicz, Maciej Kot) z wynikiem 844,6 pkt.

Blisko podium uplasowali się Marcin Bobak i Klemens Joniak z LKS Poroniec Poronin I. Ostatecznie zajęli piąte miejsce, uzyskując wynik 831,2 punktów po swoich skokach.