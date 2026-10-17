Wielka sensacja przed finałem! Wiadomo, z kim zagra Iga Świątek lub Maja Chwalińska

Sonay Kartal wywalczyła awans i została pierwszą finalistką zmagań na turnieju WTA 1000 w Wuhan. Spisywana na straty brytyjska zawodniczka odprawiła z kwitkiem faworyzowaną Jelenę Ostapenko w zaledwie dwóch odsłonach. Spotkanie było bardzo zacięte, a obie partie zakończyły się minimalnymi zwycięstwami Kartal po 7:6. Teraz Brytyjka może w spokoju czekać na wyłonienie swojej finałowej przeciwniczki. Zmierzy się z triumfatorką polskiego pojedynku pomiędzy Igą Świątek a Mają Chwalińską.

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Kartal w rankingu zajmuje dopiero 170. miejsce. W ubiegłym roku niespełna 25-letnia zawodniczka dotarła do 1/8 finału Wimbledonu i była notowana na 44. pozycji. Większość obecnego sezonu straciła jednak z powodu kontuzji.

W starciu z Ostapenko, z którą obecnie pracuje były trener Świątek Piotr Sierzputowski, imponowała zaciekłą grą w defensywie i wiarą w odwrócenie wyniku. W obu setach przegrywała bowiem 1:4 i łącznie obroniła sześć piłek setowych. (

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