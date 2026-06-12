Czarnek skończył 49 lat. W młodości wyglądał jak model, dziś jest dumny ze swojej rodziny

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-12 10:42

Przemysław Czarnek świętuje 49. urodziny. Znany z twardych poglądów i stanowiska szefa MEN poseł Prawa i Sprawiedliwości przeszedł niezwykłą przemianę przez lata. Choć dziś to weteran polityczny, w młodości prezentował się niczym model. Odkrywamy szczegóły z jego życia i pokazujemy, jak wyglądał przed wejściem na salony.

Przemysław Czarnek obchodzi swoje 49. urodziny. Urodzony 11 czerwca 1977 roku w Wielkopolsce polityk, wskazywany jako potencjalny premier z ramienia PiS, większość życia związał z Lubelszczyzną. To tam kontynuował naukę w szkole średniej i rozpoczął studia po opuszczeniu Goszczanowa.

Co ciekawe, jego nastoletnie lata upłynęły pod okiem duchownego. Opiekę nad nim sprawował ksiądz Jerzy Pałucki, wykładowca KUL, który wprowadził go w dorosłe życie w Lublinie.

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Przemysław Czarnek ceni tradycyjne wartości. Rodzina i wiara na pierwszym miejscu

Dla byłego ministra edukacji najważniejszą wartością pozostaje rodzina. Na co dzień żyje w szczęśliwym związku małżeńskim z Katarzyną, z którą doczekał się dwójki dzieci: córki Julii, która niedawno wyszła za mąż, oraz syna Mateusza. Poseł spełnia się także w roli dziadka dla małego Aleksandra.

O swojej wizji państwa wiceszef PiS wypowiada się jasno, podkreślając wagę tradycyjnych więzi i promocji wielopokoleniowej rodziny. Deklaruje się jako głęboko wierzący katolik i nie ukrywa swojego uznania dla instytucji Kościoła.

W takich warunkach mieszka Czarnek. Tak dom wygląda w środku
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Wykształcenie Przemysława Czarnka i dom pod Lublinem

Kariera naukowa posła opiera się na prawie. Jako doktor habilitowany i specjalista od prawa konstytucyjnego, prowadzi zajęcia na KUL. Choć nie posiada belwederskiego tytułu profesora, pracuje na stanowisku profesora uczelnianego.

Swoje prywatne życie polityk toczy w eleganckim domu w stylu dworkowym na obrzeżach Lublina. Budynek, inspirowany architekturą z początku wieku, wyróżnia się charakterystycznym gankiem z kolumnami. Przestrzeń mieszkalna obejmuje także użytkowe poddasze, wyposażone w lukarny wpuszczające dzienne światło na górne piętro.

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