Supernowoczesne F-35 nad Polską. Obejrzą je mieszkańcy trzech miast

Gdzie i o której zobaczymy myśliwce F-35?

Akcja zatytułowana „Powitanie z Polską” będzie okazją do podziwiania nowoczesnych maszyn przez mieszkańców kilku aglomeracji. Piloci pojawią się w pobliżu Westerplatte tuż przed 9:45, a następnie około 10:10 zaprezentują się warszawiakom, lecąc wzdłuż Wisły niedaleko Cytadeli. Krakowski Wawel znajdzie się na ich trasie mniej więcej o 10:35. Wicepremier Kosiniak-Kamysz wyjaśnił nam, że całe to przedsięwzięcie w asyście F-16 zajmie około 90 minut, po czym maszyny wrócą do Łasku. Następnie zaplanowano uroczystości oficjalne, w tym tradycyjny salut wodny i raport pierwszego polskiego lotnika operującego na F-35, co ma na celu przybliżenie tego uzbrojenia społeczeństwu.

✈️ Przelot F-35 „Husarz" nad Polską – jutro, 12 czerwca 2026 r.W piątek piloci Sił Powietrznych 🇵🇱 wykonają uroczyste przeloty nad trzema polskimi miastami w ramach wydarzenia „Powitanie z Polską":📍 Gdańsk – Westerplatte | ok. 9:45 📍 Warszawa – wzdłuż Wisły na wysokości… pic.twitter.com/uXSpFMgOEJ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 11, 2026

Uroczystość w Łasku z udziałem przedstawiciela USA

W bazie w Łasku będzie obecny Thomas DiNanno, sprawujący funkcję amerykańskiego podsekretarza stanu. Zgodnie z harmonogramem, nasze lotnictwo ma dysponować flotą 32 egzemplarzy F-35 do schyłku 2029 roku. Docelowo maszyny zostaną rozmieszczone w dwóch lokalizacjach: wspomnianym Łasku oraz w Świdwinie. Sam koszt zakupu tych wielozadaniowych samolotów opiewa na mniej więcej 18 miliardów złotych, co jednak nie obejmuje wydatków związanych z przystosowaniem infrastruktury i procesem szkolenia kadry lotniczej.

Polska w elitarnym gronie posiadaczy F-35

Obecnie Wojsko Polskie znajduje się w trakcie wprowadzania tego sprzętu do regularnej służby, a wstępna dostawa trzech jednostek miała miejsce wiosną bieżącego roku. Globalna produkcja F-35 przekroczyła już próg 1300 sztuk, z czego ponad trzy dziesiątki zasilą nasze siły powietrzne do roku 2030. Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że pierwszy „polski” F-35 wykonał lot testowy pod koniec 2024 roku, a wiosną 2025 roku pierwsza dwójka pilotów zakończyła pełny cykl szkoleniowy. Jak zaznacza MON, nasz kraj stał się pionierem na wschodniej flance sojuszu północnoatlantyckiego, dołączając tym samym do wąskiej, dwudziestopaństwowej grupy użytkowników tych zaawansowanych technologicznie myśliwców.