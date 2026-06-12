Koalicja Obywatelska na czele nowego sondażu. Zaskakujący remis tuż za podium

Najświeższe zestawienie pracowni Opinia24 dowodzi, że największe zaufanie budzi Koalicja Obywatelska (31,4 proc.), zostawiając w tyle Prawo i Sprawiedliwość (24,2 proc.).

Trzecie miejsce należy do Konfederacji z wynikiem 12,6 proc., podczas gdy tuż za nią ex aequo plasują się Lewica i Konfederacja Korony Polskiej (obie po 7,5 proc.).

Ankieterzy przeprowadzili wywiady w okresie od 8 do 10 czerwca na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych obywateli, z których 73 proc. zadeklarowało chęć pójścia do urn.

Świeże dane badawcze precyzyjnie nakreślają aktualne preferencje obywateli w kraju. Zestawienie przygotowane przez pracownię Opinia24 dowodzi, że fotel lidera bezapelacyjnie utrzymuje obecnie Koalicja Obywatelska. Gdyby głosowanie odbywało się w nadchodzący weekend, chęć oddania głosu na stronnictwo kierowane przez premiera deklaruje 31,4 proc. ankietowanych. Drugą pozycję ze sporą stratą zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos chciałoby oddać 24,2 proc. uczestników najnowszego badania.

Na najniższym stopniu sondażowego podium znajduje się Konfederacja, mogąca liczyć na zaufanie rzędu 12,6 proc. respondentów. Uwagę analityków przykuwa jednak sytuacja na czwartej lokacie, gdzie doszło do rzadko spotykanego remisu. Ten sam rezultat poparcia na poziomie 7,5 proc. głosów odnotowały niespodziewanie dwa skrajnie różne ugrupowania: Lewica oraz Konfederacja Korony Polskiej.

W dalszej części zestawienia poparcie dla partii politycznych wyraźnie spada. Partia Razem gromadzi poparcie rzędu zaledwie 3,2 proc. potencjalnych wyborców. Słabe wyniki notują również formacje tworzące Trzecią Drogę, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe przekonuje zaledwie 2,7 proc. badanych, a Polska 2050 jedynie 1,8 proc. Wskazanie na zupełnie inną partię polityczną zaznaczyło 1,4 proc. pytanych, z kolei równe 5 proc. wciąż nie podjęło ostatecznej decyzji i nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż partyjny Opinia24. Znamy deklarowaną frekwencję wyborczą

Ankieterzy zweryfikowali również gotowość obywateli do spełnienia podstawowego obywatelskiego obowiązku. Z uzyskanych odpowiedzi badawczych wynika, że chęć udziału w demokratycznym procesie zgłasza 73 proc. ankietowanych. W tej dużej grupie równo połowa badanych jest całkowicie pewna swojej obecności w lokalu wyborczym, podczas gdy 23 proc. określa swój potencjalny udział jako dość prawdopodobny, zaznaczając opcję „raczej”.

Z kolei ponad jedna piąta polskiego społeczeństwa całkowicie odrzuca możliwość wrzucenia karty do urny. Dokładnie 21 proc. respondentów omija temat głosowania szerokim łukiem, przy czym 12 proc. stanowczo i zdecydowanie wyklucza taką aktywność, a 9 proc. zaznacza asekuracyjną odpowiedź „raczej nie”. Pomiar preferencji politycznych przeprowadzono na zlecenie pracowni Opinia24 w dniach od 8 do 10 czerwca, angażując w ten projekt badawczy grupę tysiąca pełnoletnich mieszkańców naszego kraju.