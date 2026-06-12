Julian Quinones strzelił pierwszego gola na mundialu. Jego żona Ana Gabriela robi furorę w sieci

Julian Quinones zapisał się na kartach historii poprzez zdobycie premierowej bramki podczas mistrzostw świata w 2026 roku.

Spore zainteresowanie mediów wzbudza jego partnerka Ana Gabriela będąca popularną meksykańską twórczynią internetową.

Kibice masowo zachwycają się zjawiskową modelką gorąco dopingującą swojego męża z wysokości trybun.

Julian Quinones z historycznym trafieniem na mundialu 2026

Mistrzostwa świata rozpoczęły się od mocnego uderzenia w dziewiątej minucie spotkania inaugurującego turniej. Właśnie wtedy Julian Quinones pokonał bramkarza reprezentacji Republiki Południowej Afryki i wyprowadził Meksyk na prowadzenie. Dwudziestodziewięcioletni zawodnik zapisał się w kronikach futbolu jako pierwszy reprezentant tego kraju otwierający strzelecki dorobek całych mistrzostw. Warto zaznaczyć fakt wcześniejszych sześciu prób meksykańskiej drużyny w meczach otwarcia. Historycznemu wyczynowi piłkarza przyglądała się z bliska jego ukochana żona.

Przeczytaj także: MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w piątek, 12 czerwca? Szykują się wielkie hity!

QUIZ. Polska na mundialach. Od Górskiego do Michniewicza. Sukcesy i blamaże Pytanie 1 z 24 Które miejsce na mundialu w 1974 roku zajęła Polska? 2 4 3 Następne pytanie

Kim jest Ana Gabriela żona Juliana Quinonesa

Ogromną popularnością w ojczyźnie zawodnika cieszy się również jego zjawiskowa wybranka. Ana Gabriela realizuje się zawodowo jako modelka i twórczyni internetowa przyciągająca rzesze fanów w mediach społecznościowych. Kobieta chętnie publikuje na Instagramie odważne kadry uwydatniające jej świetną sylwetkę. Relacja pary rozpoczęła się cztery lata temu i bardzo szybko przybrała na sile. Wiosną 2022 roku napastnik zdecydował się na zaręczyny ze swoją partnerką. Zakochani wzięli wkrótce ślub, a pod koniec ubiegłego roku powitali na świecie córkę Alannę będącą wielkim powodem do dumy obojga rodziców.

Obywatelstwo Juliana Quinonesa i transfer do Arabii Saudyjskiej

Kariera zdobywcy pierwszej bramki na turnieju rozwijała się w bardzo interesujący sposób. Zawodnik przyszedł na świat w Kolumbii, jednak postanowił kontynuować swoją sportową drogę w innych barwach narodowych. Jesienią zeszłego roku otrzymał oficjalnie paszport państwa położonego w Ameryce Północnej i spełnił marzenie o grze dla tamtejszej kadry. Dobre występy zaowocowały w tym roku transferem do saudyjskiego zespołu Al-Qadsiah występującego na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Obecnie piłkarz i jego żona uchodzą za jedną z najbardziej znanych par związanych z meksykańską piłką nożną.