Czarnek mocno o Tusku po szkolnym dramacie. Padły oskarżenia o polityczną hienę

Sytuacja w polskiej placówce edukacyjnej wywołała powszechną debatę na temat bezpieczeństwa najmłodszych. W cieniu tych tragicznych wydarzeń rozegrała się jednak ostra polityczna przepychanka. Przemysław Czarnek, pełniący funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, podczas piątkowego poranka (9 października) w RMF FM bezpardonowo zaatakował premiera Donalda Tuska za jego reakcję na dramat.

Polityk opozycji wyraził stanowcze oburzenie faktem, że prezes Rady Ministrów nie skupił się na kluczowych problemach związanych z bezpieczeństwem uczniów, lecz skierował uwagę na prezydenckie weto dotyczące jednej z ustaw.

— Panie redaktorze, nawet nie używając nazw partii politycznych, powiedzieć, że premier dzisiejszego rządu zachował się jak polityczna hiena wczoraj. W sposób skandalicznie nieodpowiedzialny, używając tego tragicznego przypadku i to raptem z kilku godzin wcześniej —

Były szef resortu edukacji nie przebierał w słowach, oskarżając Donalda Tuska o cyniczne eksploatowanie dramatu w celach czysto politycznych.

— Tak, ale zachował się jak polityczna hiena, atakując prezydenta w sprawie która nie ma nic wspólnego z tym, co się stało wczoraj. Naprawdę, tego musimy się też wystrzegać. Musimy mieć władzę, która reaguje i pomaga rodzicom, a nie zachowuje się w sposób hieniczny na scenie politycznej.

Przemysław Czarnek domaga się jedności na antenie RMF FM

Dziennikarz prowadzący wywiad zauważył, że rzucanie oskarżeń o „polityczną hienę” to bardzo ostry ruch, biorąc pod uwagę, że chwilę wcześniej sam Przemysław Czarnek apelował o studzenie emocji na politycznej scenie.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości pozostał przy swoim stanowisku. Twierdził twardo, że aparat państwowy i premier powinni w pierwszej kolejności zająć się adekwatną reakcją na rozegrany dramat.

— Mówmy o tym, co się dzieje. Albo mamy władzę, która reaguje na zawiadomienia rodziców, na challenge w Internecie i zastanawia się dlaczego doszło do tych makabrycznych przypadków, albo władzę, która siada przy stole i żeby przykryć wszystko, nagle atakuje prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Gospodarz audycji wyraził pogląd, że to prezydent dokonał błędnej decyzji, odrzucając wcześniejszy projekt ustawy. Przemysław Czarnek absolutnie odrzucił tę tezę.

— Ja uważam, że premier popełnił błąd wyciągając to w tej chwili, bo w tej chwili potrzebujemy jedności —

Były minister edukacji ocenia działania rządu Tuska

Najcięższe działa zostały wytoczone, kiedy Przemysław Czarnek zaczął oceniać przebieg narady zwołanej przez prezesa Rady Ministrów tuż po dramatycznych chwilach.

Jak przekazał wiceprezes PiS, Donald Tusk zainicjował spotkanie po szkolnym incydencie, na którym według Czarnka zamiast przekazać obywatelom i szkołom instrukcje, czas poświęcono na uderzanie w głowę państwa.

— Pan premier zwołał naradę, na której zamiast zastanawiać się nad tym, co dalej robić i dać komunikat również do szkół, do rodziców, co w tej sytuacji również oni mają robić, zaczął się skupiać przez długi czas swojej wypowiedzi na ataku na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy, która jest skandaliczna, bo to był potworek, nie ustawa. Ta wczorajsza była już lepsza, natomiast tamta, którą zawetował pan prezydent, była potworkiem. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie szefa rządu? —