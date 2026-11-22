Donald Tusk komentuje historię wcześniaka z in vitro

Szef rządu Donald Tusk udostępnił w serwisie X wpis z komentarzem „To jest naprawdę piękna historia”, do którego dodał emotikonę serca. Premier odniósł się w ten sposób do relacji opublikowanej przez rzecznika rządu Adama Szłapkę. Polityk przybliżył losy małej Hani, poczętej dzięki procedurze in vitro, która urodziła się jako skrajny wcześniak już w 24. tygodniu ciąży.

Rzecznik rządu zaznaczył, że matka dziecka zyskała możliwość dłuższej opieki nad córką za sprawą wydłużonego urlopu macierzyńskiego przysługującego rodzicom wcześniaków. Ten fakt pokazuje, że przypadek Hani to nie tylko powód do radości dla jej bliskich, ale również dowód na realny wpływ nowych regulacji na codzienne życie rodzin oraz ich dzieci.

Uzupełniający urlop macierzyński. Nawet 15 dodatkowych tygodni dla rodziców wcześniaków

Znowelizowane prawo obowiązuje od 19 marca 2025 roku i wprowadza instytucję tak zwanego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Przed wejściem w życie tych regulacji okres spędzany przez matki i ojców przy inkubatorach w szpitalach pomniejszał pulę standardowego urlopu. W efekcie po wypisaniu niemowlęcia ze szpitala opiekunowie mieli znacznie mniej czasu na pobyt z nim w domu.

Obecne regulacje zmieniły tę sytuację. Opiekunom niemowląt, które przyszły na świat przed końcem 28. tygodnia ciąży albo ważyły przy porodzie maksymalnie 1000 gramów, przysługuje nawet 15 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Przy pozostałych wcześniakach limit ten wynosi do ośmiu tygodni, a wypłacany za ten czas zasiłek stanowi 100 proc. podstawy wymiaru.

Dane ZUS o urlopach na wcześniaki. Tysiące rodziców skorzystało ze wsparcia

Nowe rozwiązanie stworzono z myślą o opiekunach, którzy pierwsze tygodnie po narodzinach potomka spędzają w obawie o jego zdrowie, zamiast przebywać z nim w domu. Gdy na świat przychodzi skrajny wcześniak, konieczna hospitalizacja trwa zazwyczaj od wielu tygodni do nawet kilku miesięcy.

Ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że uprawnieni chętnie sięgają po nowe prawo. Do końca 2025 roku świadczenie za uzupełniający urlop wypłacono 3,9 tys. osób. Takie rozwiązanie rekompensuje matkom i ojcom przynajmniej część okresu, który musieli poświęcić na długotrwałe leczenie szpitalne swojego dziecka.

Losy małej Hani są dowodem na to, że urzędowe decyzje oraz akty prawne przekładają się na życie konkretnych obywateli. W sytuacji osób wychowujących przedwcześnie urodzone dzieci każdy kolejny dzień wspólnej obecności ma ogromną wartość.