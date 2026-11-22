Zbigniew Bogucki zaprasza na manifestację w Szczecinie

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał w swoich mediach społecznościowych szczegóły dotyczące planowanego zgromadzenia. Polityk ogłosił, że wydarzenie rozpocznie się w niedzielę 22 listopada punktualnie o godzinie 14.

Uczestnicy zgromadzą się przed gmachem Urzędu Miasta Szczecin przy placu Armii Krajowej 1. Głównym celem inicjatywy jest obrona Trybunału Konstytucyjnego oraz okazanie wsparcia prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Za przygotowanie szczecińskiego wydarzenia odpowiada lokalny Klub „Gazety Polskiej”, który również udostępnił oficjalne zaproszenie. Punkt w stolicy województwa zachodniopomorskiego został także naniesiony na mapę ogólnopolskich protestów.

Już jutro, w niedzielę 22 listopada, w Szczecinie odbędzie się spotkanie w obronie Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrażające poparcie dla Prezydenta RP Karola Nawrockiego🇵🇱 📅 22 listopada, godz. 14:00 📍 Plac Armii Krajowej 1, przed Urzędem Miasta Szczecin Do zobaczenia! https://t.co/kYanhTit3Q— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 21, 2026

Spór o Trybunał Konstytucyjny i rozmowy u prezydenta Karola Nawrockiego

Planowane w Szczecinie wydarzenie jest bezpośrednim efektem poważnego konfliktu prawnego i politycznego narastającego wokół Trybunału Konstytucyjnego. W poszukiwanie wyjścia z tego kryzysu aktywnie włączył się prezydent Karol Nawrocki.

W ramach tych działań 16 listopada w Belwederze zorganizowano konsultacje z reprezentantami partii parlamentarnych, którym przewodził Zbigniew Bogucki. W spotkaniu wzięli udział politycy z ramienia PSL, Polski 2050 oraz ugrupowań opozycyjnych, natomiast zaproszenia nie przyjęli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

Główną osią niezgody pozostaje kwestia statusu sędziów, bieżące działanie Trybunału oraz metody zażegnania trwającego kryzysu. Głowa państwa zadeklarowała już chęć kontynuowania dialogu z reprezentantami poszczególnych sił politycznych.

Ogólnopolskie protesty Klubów „Gazety Polskiej” w obronie TK

Zgromadzenie w Szczecinie wpisuje się w znacznie szerszą inicjatywę, którą w skali kraju koordynują Kluby „Gazety Polskiej”. Analogiczne wydarzenia odbędą się 22 listopada także w szeregu innych polskich miejscowości.

Na tę samą niedzielę manifestacje zaplanowano między innymi w Katowicach, Zamościu, Wałbrzychu oraz Skierniewicach. Równolegle w Warszawie przy alei Szucha, bezpośrednio przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego, nieprzerwanie funkcjonuje protestacyjne miasteczko namiotowe.

Według deklaracji organizatorów cała inicjatywa ma na celu wyrażenie stanowczego sprzeciwu wobec obecnych działań wokół Trybunału i zademonstrowanie poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.

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