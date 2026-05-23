Kierwiński reaguje po rajdzie Ukraińca do Morskiego Oka. Będzie surowa kara

Szef MSWiA komentuje rajd do Morskiego Oka. Kierwiński zapowiada kary

Konsekwencje niedozwolonej jazdy luksusowym pojazdem w Tatrach nie skończą się na podstawowej karze. Minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał za pośrednictwem serwisu X, że sprawca wjazdu na obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego musi przygotować się na znacznie surowsze sankcje niż dotychczasowe łagodne upomnienie.

Sprawca rajdu na Morskie Oko zostanie rozliczony. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek Policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren RP na 5 lat. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją.— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 23, 2026

Powyższa deklaracja całkowicie zmienia bieg wydarzeń, które od samego początku budziły gigantyczne kontrowersje wśród internautów. W opinii publicznej złość potęgował nie tylko sam fakt wtargnięcia autem na teren chroniony, ale przede wszystkim wymierzona grzywna, wynosząca zaledwie sto złotych oraz osiem punktów karnych.

Donald Tusk reaguje na 100 zł mandatu za wjazd na teren TPN

Twórca internetowy z Ukrainy, Andriy Gavryliv, zlekceważył obowiązujące przepisy i wjechał żółtą corvettą na szlak przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego i uprzywilejowanego. Z informacji przekazanych przez stację TVN24 wynika, że mężczyzna sam chwalił się materiałami wideo z tego wybryku w internecie, a w ręce funkcjonariuszy wpadł dopiero w momencie opuszczania chronionego terenu, co pierwotnie skutkowało tylko stuzłotową karą finansową.

Skandaliczna sytuacja błyskawicznie dotarła do najwyższych władz państwowych, w tym do samego szefa rządu. W swoich mediach społecznościowych Donald Tusk podkreślił, że „rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie”, dodając jednocześnie, iż nakazał resortowi spraw wewnętrznych natychmiastowe zbadanie incydentu i nałożenie odpowiednio dotkliwych sankcji.

Z najnowszych zapowiedzi Marcina Kierwińskiego jasno wynika, że incydent przestał być traktowany jako pospolite złamanie przepisów drogowych. Obecnie ministerstwo wprost kwalifikuje ten występek jako naruszenie porządku publicznego, co otwiera drogę do zablokowania influencerowi możliwości wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez najbliższe pięć lat.

Skandal w drodze do Morskiego Oka oburzył internautów

Słynny szlak prowadzący w stronę największego tatrzańskiego jeziora stanowi jeden z najpopularniejszych punktów na mapie rodzimych gór. W sezonie letnim każdego dnia wędrują tamtędy tysiące osób, a obszar ten objęty jest ścisłą ochroną Tatrzańskiego Parku Narodowego, która kategorycznie zabrania poruszania się prywatnymi środkami transportu.

To właśnie z tego powodu materiały wizualne ukazujące sportowe auto na górskim asfalcie wygenerowały lawinę krytycznych opinii w sieci. Użytkownicy internetu masowo zastanawiali się, dlaczego rażące zignorowanie prawa skutkowało zaledwie stuzłotowym bloczkiem, na co w odniesieniu do relacji pojawiających się w prasie służby mundurowe miały odpowiedzieć, że podczas początkowych czynności nie zdawały sobie sprawy z faktycznego rozmiaru naruszenia.

Opublikowanie w mediach społecznościowych oświadczeń przez Donalda Tuska oraz Marcina Kierwińskiego ostatecznie nadało całemu zajściu rangę poważnego problemu o znaczeniu w skali całego kraju.

Pilna interwencja premiera ws. ukraińskiego kierowcy nad Morskim Okiem. "Zwróciłem się do MSWiA"

Influencer dostanie zakaz wjazdu zamiast mandatu

Informacja o chęci umieszczenia ukraińskiego twórcy w wykazie osób niepożądanych drastycznie zmienia perspektywę i ciężar gatunkowy tego zdarzenia. Z pozoru błahe wykroczenie drogowe wycenione na symboliczne sto złotych przerodziło się w otwartą dyskusję na temat granic ignorowania obowiązujących w Polsce przepisów.

W swoim wystąpieniu Marcin Kierwiński jednoznacznie zaznaczył, że „łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją”, co stanowi swoiste podsumowanie całego zamieszania wokół sportowego auta. Po zuchwałym wtargnięciu na tereny o szczególnej wartości przyrodniczej wielu obserwatorów głośno powątpiewało w adekwatność wymierzonej kary, dopytując, czy tak rażąca nonszalancja powinna kosztować zaledwie równowartość mandatu za złe parkowanie.

