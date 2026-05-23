Sławomir Mentzen za barem! Polityk sam nalał piwo i rzucił hasłem o ciężkiej pracy

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-23 17:55

Sławomir Mentzen wywołał poruszenie w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie, na którym obsługuje bar w swoim lokalu. Polityk Konfederacji uwiecznił moment, gdy samodzielnie serwuje trunek, dodając wpis o konieczności włożenia wysiłku w osiąganie celów. Jego niespodziewane wcielenie szybko przykuło uwagę odbiorców w internecie.

Sławomir Mentzen

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wywołał spore poruszenie w sieci, pokazując się w roli barmana w swoim toruńskim lokalu Pub Mentzen.
  • Działacz polityczny, który od lat kreuje się na sprawnego przedsiębiorcę, wykorzystał okazję do promowania idei sumiennej pracy, co błyskawicznie spotkało się z odzewem w internecie.
  • Warto przyjrzeć się, w jaki sposób ta nietypowa fotografia współgra z jego wizerunkowymi planami i czemu tak prędko zdobyła popularność.

Sławomir Mentzen w roli barmana

Czołowy polityk Konfederacji udostępnił w internecie kadr ze swojego lokalu, który znajduje się w sercu Torunia, tuż przy tamtejszym Rynku Staromiejskim.

Fotografia ukazuje Mentzena w ciemnej koszuli, z zaangażowaniem przygotowującego piwo dla gości. W tle można dostrzec specjalną grafikę przedstawiającą jego wizerunek. Cała kompozycja przypomina raczej materiał promocyjny pubu niż standardowy post polityczny, co znacząco przyczyniło się do jej błyskawicznego rozprzestrzeniania się w internecie.

„Bez ciężkiej pracy nie da się nigdzie dojść. Dzisiaj pracuję na barze w Pubie Mentzen :)” — napisał polityk.

Mentzen łączy politykę z biznesem

Sławomir Mentzen od dłuższego czasu stara się udowodnić, że jego wiedza ekonomiczna opiera się na rzeczywistym doświadczeniu w biznesie. Prowadzenie pubu, własnego browaru oraz świadczenie usług doradczych z zakresu prawa podatkowego to elementy składowe wizerunku, który lider systematycznie rozwija równolegle do swojej aktywności w ramach Konfederacji.

Ujęcie wykonane podczas pracy za barem idealnie wpisuje się w ten przemyślany scenariusz. Mentzen prezentuje się jako aktywny właściciel, który nie ma oporów przed podjęciem się fizycznej pracy i pokazaniem tego szerszej publiczności. Zrozumiały komunikat i nawiązanie do etosu ciężkiej pracy sprawiają, że to doskonały kontent do mediów społecznościowych.

Fotografia Sławomira Mentzena hitem w sieci

Publikacja wywołała ogromne zainteresowanie, ponieważ ukazuje Sławomira Mentzena w okolicznościach, które zazwyczaj nie są domeną osób ze świata polityki. Zamiana eleganckiego ubrania i parlamentarnych wnętrz na bar i swobodniejszą atmosferę pozwala na zmniejszenie dystansu w stosunku do potencjalnych wyborców, służąc jednocześnie jako skuteczna forma osobistej reklamy.

Nie ulega wątpliwości, że polityk doskonale rozumie mechanizmy rządzące współczesnym internetem. Pojedyncze ujęcie z toruńskiego pubu okazało się wystarczające, aby odświeżyć w pamięci wyborców informacje o jego przedsiębiorczych przedsięwzięciach i wywołać lawinę komentarzy. Automatycznie nasuwa się tu żartobliwe pytanie o to, czy rozpoczął on właśnie nowy etap kariery zawodowej.

Prezydent Karol Nawrocki & Sławomir Mentzen
Galeria zdjęć 27
OSTRA REAKCJA WOBEC IZRAELA! "WEZWAĆ AMBASADORA, ZAKAZAĆ WJAZDU!" | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy politycy powinni pokazywać się w takich luźnych sytuacjach?
Sławomir Mentzen