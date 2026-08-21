Burza wokół ekspertki Donalda Tuska. Kim jest prof. Barbara Mróz-Gorgoń?

Jakie zadania Donald Tusk postawił przed pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polska?

Z dniem 29 lipca 2026 roku premier Donald Tusk powołał prof. Barbarę Mróz-Gorgoń na stanowisko Sekretarza Stanu oraz Pełnomocnika Rządu ds. promocji marki Polska. Szef rządu podczas oficjalnej prezentacji nowej współpracowniczki wypowiadał się o niej w samych superlatywach, zaznaczając: „Profesor Mróz-Gorgoń (...) to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki (...), współpracuje z nami od dłuższego czasu”. Tym samym powierzył jej niezwykle odpowiedzialne zadanie kreowania wizerunku państwa na arenie międzynarodowej.

Głównym obowiązkiem nowo powołanej urzędniczki ma być skrupulatne przygotowanie projektu strategii budowy i promocji marki naszego kraju, a także szczegółowego planu jego realizacji. Do kompetencji profesor Mróz-Gorgoń należeć będzie również stworzenie specjalnej księgi „Marki Polska”, która ujednolici standardy wizualne oraz komunikacyjne, określając zasady ich spójnego wykorzystywania. Oczekuje się od niej także prowadzenia szeroko zakrojonych działań, których celem będzie zwiększenie rozpoznawalności i pozytywnego odbioru Polski zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Zaledwie kilkanaście dni po oficjalnej nominacji wybuchł ogromny skandal, który sprawił, że nazwisko prof. Barbary Mróz-Gorgoń trafiło na nagłówki gazet. Głównym powodem medialnej burzy stał się pochodzący z 2025 roku dokument „Polaków portret własny. Raport z badań DNA marki Polska”, który został ostro skrytykowany za liczne merytoryczne błędy oraz zauważalne posiłkowanie się sztuczną inteligencją. Twórczyni opracowania odniosła się do tych zarzutów, tłumacząc, że materiał miał służyć wyłącznie do wewnętrznego użytku w ramach think tanku i pod żadnym pozorem nie powinien był zostać upubliczniony w internecie.

Kariera naukowa i pasje profesor Barbary Mróz-Gorgoń

Nowa pełnomocniczka rządu na co dzień pełni funkcję profesora na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie skupia się na badaniach strategii marek i praktycznym ich wdrażaniu. W swojej pracy badawczej koncentruje się przede wszystkim na takich dziedzinach jak branding, rebranding oraz skuteczna komunikacja strategiczna. Od wielu lat z powodzeniem udaje jej się łączyć teoretyczną wiedzę akademicką ze światem realnego biznesu i praktycznym budowaniem rynkowych wizerunków.

Oficjalne serwisy rządowe podają, że urzędniczka napisała książkę „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji” (PWN, 2019), która doczekała się prestiżowego wyróżnienia w plebiscycie Economicus 2020. W swoich badaniach analizuje zmiany zachodzące w markach, zastosowanie sztucznej inteligencji w działaniach marketingowych oraz rynkowe nawyki konsumentów.

Swoją wiedzą dzieli się również za granicą jako profesorka wizytująca na Kasetsart University w Bangkoku, a doświadczenie zdobywała podczas staży naukowych w berlińskiej ESCP Europe i na Uniwersytecie w Lublanie. Za swoje dotychczasowe zasługi otrzymała zaszczytny Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W 2025 roku dołączyła w roli ekspertki do międzyresortowego zespołu pracującego nad spójną strategią komunikacyjną polskiej marki, a dla Ministerstwa Sportu i Turystyki z powodzeniem przeprowadziła inicjatywę „Polska Marka Turystyczna Beskidy”. W życiu prywatnym profesor Barbara Mróz-Gorgoń realizuje się jako pianistka, a swoje podejście do nowej funkcji podsumowuje słowami: „Wierzy, że markę kraju buduje się jak muzykę: nuta po nucie, z ludźmi, którzy grają na jeden ton”.