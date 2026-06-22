Bąkiewicz przerywa milczenie po akcji niemieckiej policji. Mówi o szarpaniu krzyża i braku agresji

Robert Bąkiewicz skomentował interwencję berlińskiej policji.

Na antenie telewizji wPolsce24 zapewniał, że jego współpracownicy zachowywali się spokojnie.

Lider Ruchu Obrony Granic twierdzi, że funkcjonariusze nerwowo zareagowali na krzyż.

Po incydencie córka Bąkiewicza alarmowała o złym stanie zdrowia ojca.

Robert Bąkiewicz o akcji w Berlinie. "Mentalni folksdojcze uzasadniali użycie siły"

Lider Ruchu Obrony Granic poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przedstawi własną relację z incydentu w Berlinie na antenie wPolsce24. Przypomnijmy, że niemieccy policjanci interweniowali wobec grupy zrzeszonej wokół Bąkiewicza. Narodowcy udali się do stolicy Niemiec wyposażeni w krzyż oraz tabliczki informujące o zbrodniach wojennych popełnionych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

W wywiadzie dla stacji wPolsce24 działacz argumentował, że wyjazd miał na celu oddanie hołdu pomordowanym Polakom. Dodatkowo uczestnicy chcieli zaprotestować przeciwko temu, w jaki sposób nasi zachodni sąsiedzi upamiętniają trudną historię.

„Wokół naszych działań w Niemczech narosło wiele kłamstw. Na antenie @wPolsce24 opowiadam krok po kroku, jak naprawdę wyglądało spotkanie z niemiecką policją i dlaczego użyli siły” – napisał Bąkiewicz na X.

Bąkiewicz o niemieckim pomniku: "Kamień hańby"

W mocnych słowach Bąkiewicz skrytykował miejsce pamięci zlokalizowane w Berlinie. Działacz nie krył swojego wzburzenia, zwracając uwagę na symbolikę protestu zorganizowanego przez Ruch Obrony Granic.

– Uważamy, że ten kamień jest kamieniem hańby, pogardy i pluciem w twarz polskiemu narodowi – powiedział w wPolsce24. Jak tłumaczył, wyjazd miał związek z rocznicą ustawienia upamiętnienia. – Chcieliśmy się wybrać w to miejsce, bo to była pierwsza rocznica postawienia tego po prostu tego no tego czegoś – mówił Bąkiewicz. – Te tabliczki, na których mieliśmy napisane o tym, że Niemcy tam wymordowali tyle osób, porwali 200 000 dzieci. Wykazywaliśmy te ich zbrodnie i te firmy wszystkie, które zarabiały gigantyczne pieniądze na przemyśle ludobójstwa – mówił na antenie wPolsce24.

Lider Ruchu Obrony Granic o interwencji: "Zaczęli szarpać krzyż"

W swojej relacji narodowiec opisał moment podjęcia interwencji przez niemieckich policjantów. Jego zdaniem służby zareagowały bardzo emocjonalnie, a punktem zapalnym okazał się niesiony przez narodowców krzyż.

– Niemcy bardzo zdenerwowani naszą obecnością, obecnością w mojej ocenie krzyża, bo za krzyż nas złapali, tam przyjechało nie wiem 10 [...] radiowozów, podlecieli i zaczęli szarpać ten krzyż – relacjonował. Podkreślał przy tym, że ze strony uczestników nie miało być agresji. – Tam nie było żadnej z naszej strony agresji, żadnego tam nie wiem zaczepiania, próby podnoszenia emocji. Chcieliśmy to pokojowo załatwić – przekonywał Bąkiewicz. – Wyjaśnijmy w ogóle, jak wyglądała sytuacja, bo tutaj pojawiło się bardzo dużo takich wersji, jak jacyś mentalni folksdojcze zaczęli uzasadniać użycie tej siły wobec nas – powiedział w wPolsce24.

Dramatyczny apel córki Roberta Bąkiewicza. "Tata ma połamane żebra"

Zaraz po berlińskim incydencie w sieci pojawił się wpis Blanki Bąkiewicz. Córka narodowca zamieściła w sieci film dokumentujący interwencję i prosiła o wsparcie finansowe, aby opłacić pomoc prawną dla zatrzymanych działaczy.

Z informacji przekazywanych przez media wynika, że Blanka Bąkiewicz donosiła o bardzo złym stanie ojca. Mężczyzna miał mieć połamane żebra, a nawet wstrząs mózgu. Rodzina na bieżąco informowała o jego kondycji w mediach społecznościowych.

– Brutalne zatrzymanie mojego Taty i chłopaków z ROG!!! Potrzebujemy Waszego wsparcia na prawników w Berlinie. Proszę podajcie dalej – napisała Blanka Bąkiewicz. – Jest źle. Zabiera ich karetka. Jacek, Paweł i Tata w ciężkim stanie. Tata wymiotuje. Ma połamane żebra – relacjonowała córka Bąkiewicza.

Dlaczego zgromadzenie nie było zgłoszone? Tłumaczenia Bąkiewicza

Wielu komentatorów zastanawiało się, czy pikieta w Berlinie została wcześniej zgłoszona odpowiednim służbom. W wywiadzie dla wPolsce24 Bąkiewicz tłumaczył, że prawo nie wymagało od nich takiego kroku w tej konkretnej sytuacji.

Działacz zestawił marsz pod pomnik z innymi demonstracjami, gdzie uczestnicy przenoszą transparenty i sprzęt nagłaśniający na miejsce zbiórki.

Zatrzymanie narodowców przez niemiecką policję wywołało duże poruszenie po obu stronach granicy. Środowisko związane z Bąkiewiczem twardo stoi na stanowisku, że wyjazd do Berlina miał charakter patriotyczny i służył przypomnieniu o niemieckich zbrodniach. Z drugiej strony tamtejsze służby argumentują, że ich interwencja była konieczna z uwagi na okoliczności. Narodowiec twierdzi, że przekazy medialne na temat zdarzenia były nieobiektywne i pomijały jego punkt widzenia. Sytuację dodatkowo podgrzały doniesienia córki polityka o jego rzekomych obrażeniach, których miał doznać w trakcie szarpaniny.

– Nie mieliśmy zarejestrowanego zgromadzenia, bo nie ma takiego obowiązku, bo my nie manifestowaliśmy idąc od samochodów do miejsca pamięci – stwierdził. – Jak idziemy i wieziemy sprzęt, no to po drodze jak wieziemy nagłośnienie albo wieziemy banery [...] to nikt nie zgłasza zgromadzenia, bo nie ma takiej potrzeby i to jest naturalne – mówił. Bąkiewicz zaznaczał również, że podobne wizyty miały odbywać się wcześniej. – W 2025 roku byliśmy tam dwukrotnie w tych samych okolicznościach, w kamizelkach [...] z krzyżem, z tymi samymi tabliczkami – przekonywał.

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