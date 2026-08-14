Gwiazdy dziennikarstwa żegnają Andrzeja Morozowskiego. Była też Justyna Pochanke

W piątek, 14 sierpnia, tłumy zebrały się, aby oddać hołd Andrzejowi Morozowskiemu. Wśród żałobników znaleźli się nie tylko najbliżsi, ale również znane postaci świata mediów i polityki. Na ceremonii pojawiły się dawne gwiazdy TVN, takie jak Beata Tadla, Anna Kalczyńska oraz Bogdan Rymanowski. Uwagę przykuła również obecność Justyny Pochanke, która zrezygnowała z prowadzenia "Faktów" w lipcu 2020 roku. Jej nagłe pojawienie się w tłumie było dla wielu sporym zaskoczeniem, a sama dziennikarka była z trudem rozpoznawalna.

W 2021 roku Pochanke rozmawiała z tygodnikiem "Newsweek", gdzie zdradziła powody swojej decyzji o odejściu z mediów. Zaznaczyła, że wybrała dla siebie zupełnie inną drogę życiową, skupiając się na odpoczynku i spędzaniu czasu z najbliższymi.

Dałam sobie drugie, zupełnie inne życie. Gdy odchodziłam z "Faktów", napisałam do przyjaciół z telewizji: "Idę na długi spacer z psami. Do zobaczenia". I można powiedzieć, że od roku rzeczywiście jestem na długim spacerze. Przeczytałam masę książek, przegadałam życie, Polskę i świat z moją rodziną. Wiele osób powie: nuda. OK, ale czasem nuda na własnych zasadach jest jak balsam

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Kariera i wykształcenie Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski zmarł po wyczerpującej walce z chorobą, a jego odejście wywołało poruszenie w środowisku politycznym i medialnym. Mimo że był absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, swoją karierę związał z dziennikarstwem. Przez dekadę pracował w Radiu Zet, będąc także reporterem sejmowym w "Teleexpressie". Od 2001 roku współpracował z TVN24, gdzie prowadził kultowe programy publicystyczne, na czele z formatem "Tak jest".

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych pokazują wielu znanych polityków i dziennikarzy, którzy przyszli pożegnać swojego kolegę.

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