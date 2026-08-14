Donald Tusk pogratulował Idze Świątek i wywołał burzę wśród internautów. Szybko pojawiły się zarzuty

Iga Świątek wygrywa z Jeleną Rybakiną. Wielki sukces polskiej tenisistki

Nasza najlepsza rakieta po raz pierwszy triumfowała w zawodach rangi WTA 1000 rozgrywanych w Toronto na kortach twardych. W meczu o tytuł Polka wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną, dopisując tym samym 26. puchar do swojej kolekcji. Obie zawodniczki wróciły do gry w Kanadzie po rozczarowującym występie w wielkoszlemowym Wimbledonie, gdzie wcześniej święciły triumfy, a tym razem odpadły już w trzeciej rundzie, udając się na krótki urlop. Spotkania między Świątek a Rybakiną niezmiennie dostarczają kibicom wielkich emocji.

Podczas ceremonii wręczenia nagród Polka z uznaniem wypowiedziała się o rywalce. - Po pierwsze gratuluję Jelenie udanego turnieju. Zawsze ciężko się z Tobą gra i jestem przekonana, że czekają nas kolejne mecze, mam nadzieję, że będą to finały - podkreśliła. Zwróciła też uwagę, że ta wygrana jest dla niej szczególna ze względu na ostatnie, trudne miesiące. Dodała, że mimo nieprzychylnych komentarzy w sieci utrzymała skupienie i motywację do pracy.

Po tryumfie ze wszystkich stron posypały się gratulacje dla Polki. Swój entuzjazm wyraził także premier. Donald Tusk na platformie X udostępnił wpis, w którym odniósł się do problemu nienawiści w internecie i przywołał słowa samej zwyciężczyni:

Iga Świątek: „Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną, negatywnością i hejtem - czy to w sporcie, czy w innym obszarze życia. Wiem, jak przytłaczające potrafi to być”. Te słowa ważą więcej, niż sam tytuł. Brawo Iga!❤️— Donald Tusk (@donaldtusk) August 14, 2026

- Iga Świątek: „Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną, negatywnością i hejtem - czy to w sporcie, czy w innym obszarze życia. Wiem, jak przytłaczające potrafi to być”. Te słowa ważą więcej, niż sam tytuł. Brawo Iga! - napisał szef polskiego rządu.

Donald Tusk krytykowany przez polityków prawicy. Posypały się gromy

Premier prawdopodobnie nie spodziewał się, że jego wypowiedź spotka się z aż tak ostrą reakcją. W sieci natychmiast rozpoczęła się zacięta dyskusja, w której udział wzięli między innymi przedstawiciele opozycji. Były wicepremier i polityk Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin oskarżył Donalda Tuska o hipokryzję. Stwierdził, że premier, dysponując grupą internetowych trolli, pisze o walce z hejtem, podpierając się zwycięstwem tenisistki. Zasugerował też kpiąco, czy w kolejne święto kościelne lider rządu nie opublikuje tekstów Jana Pawła II.

Głos zabrał również Michał Cichy reprezentujący Konfederację, który uznał wpis za zabawny w kontekście znajomości Donalda Tuska z mecenasem Romanem Giertychem i grupą Silni Razem. Stwierdził krótko: - Hipokryzja pełną gębą. Z kolei Monika Pawłowska, posłanka związana obecnie z Rozwojem Plus, a do niedawna z PiS, nazwała premiera największym hejterem. Wtórował jej inny z użytkowników portalu, określając szefa rządu twórcą podziałów na polskiej scenie politycznej.