Anna Maria Żukowska stawia sprawę jasno. Wraca temat legalnej aborcji

Zgodnie z zapowiedziami 8 października o godzinie 9:00 zbierze się sejmowa komisja, która przeanalizuje obowiązujące w Polsce prawo aborcyjne. Podczas tego posiedzenia posłowie zagłosują nad dwiema propozycjami zmian. Pierwsza z nich, autorstwa Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej, zakłada dekryminalizację pomocy w przerwaniu ciąży. Drugi projekt przygotowała Trzecia Droga, a jego celem jest przywrócenie tak zwanej przesłanki eugenicznej.

Szefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy wyraźnie zaznaczyła na antenie Polsatu, że jej formacja nie zamierza odpuszczać tematu przerywania ciąży.

Sonda Czy uważasz, że aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być legalna? Tak. Kobiety powinny mieć prawo decydować. W żadnym razie. Dziecko to nie własność kobiety.

- Polki są wkurzone na to, że – mimo że obiecywaliśmy, że coś się w tej sprawie zmieni. Przez długi czas Sejm się tym nie zajmuje -

Do ożywionej debaty dołączył wicemarszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty opublikował w serwisie X (dawniej Twitter) wpis, w którym nakreślił polityczną strategię swojego ugrupowania.

Wartości się nie porzuca. W listopadzie 2025 r. mówiłem w PAP: najpierw walka o prawa par jednopłciowych – ile się da, a potem sprawa aborcji. Dziś mamy już ponad 500 transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Teraz wracamy do projektów dotyczących aborcji

W tym samym programie telewizyjnym Anna Maria Żukowska kontynuowała wątek społecznego niezadowolenia wynikającego z przedłużających się prac nad nowym prawem.

- Teraz nastąpiły emocje negatywne, znaczy wkurzyliśmy się. [...] Polki są wkurzone – oświadczyła. - Myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jakie ugrupowania polityczne są po stronie praw kobiet, a jakie nie są. I to nie będzie zaskoczenie, natomiast to jest coś, co trzeba przeciąć, co trzeba pokazać jasno, jednoznacznie, nie udawać, nie kluczyć i pokazać to po prostu w głosowaniu na sali plenarnej -

Projekty ustaw w Sejmie. Anna Maria Żukowska o głosowaniu w komisji

Posłanka Lewicy jest przekonana, że podczas najbliższego posiedzenia bez problemu uda się przegłosować oba przygotowane dokumenty. Jak sama zauważyła, zakulisowe negocjacje w tej sprawie trwały od dłuższego czasu i wypracowano odpowiednią większość do przejścia do kolejnego etapu legislacyjnego.

- Mówię o wspólnej ustawie, naszej i Koalicji Obywatelskiej, o dykryminalizacji pomocy w aborcji, a druga ustawa jest ustawą Trzeciej Drogi [...] dotyczącą przywrócenia tej przesłanki eugenicznej -

Gdy sejmowa komisja zakończy swoje procedury, ustawy trafią bezpośrednio pod obrady na sali plenarnej. Dziennikarz dopytywał jednak o faktyczne szanse na pełną liberalizację przepisów w obecnym układzie sił politycznych.

- Żeby była większość, musi być więcej posłów i posłanek progresywnych, lewicowych, socjaldemokratycznych, czyli nas -

Według parlamentarzystki dopiero kolejna kadencja Sejmu może przynieść odpowiednią reprezentację polityków gotowych na gruntowną zmianę przepisów w tym obszarze.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Anna Maria Żukowska:

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