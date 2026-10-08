Anna Maria Żukowska stawia sprawę jasno. Wraca temat legalnej aborcji

Zgodnie z zapowiedziami 8 października o godzinie 9:00 zbierze się sejmowa komisja, która przeanalizuje obowiązujące w Polsce prawo aborcyjne. Podczas tego posiedzenia posłowie zagłosują nad dwiema propozycjami zmian. Pierwsza z nich, autorstwa Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej, zakłada dekryminalizację pomocy w przerwaniu ciąży. Drugi projekt przygotowała Trzecia Droga, a jego celem jest przywrócenie tak zwanej przesłanki eugenicznej.
Szefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy wyraźnie zaznaczyła na antenie Polsatu, że jej formacja nie zamierza odpuszczać tematu przerywania ciąży.
- Polki są wkurzone na to, że – mimo że obiecywaliśmy, że coś się w tej sprawie zmieni. Przez długi czas Sejm się tym nie zajmuje -
Do ożywionej debaty dołączył wicemarszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty opublikował w serwisie X (dawniej Twitter) wpis, w którym nakreślił polityczną strategię swojego ugrupowania.
Wartości się nie porzuca. W listopadzie 2025 r. mówiłem w PAP: najpierw walka o prawa par jednopłciowych – ile się da, a potem sprawa aborcji. Dziś mamy już ponad 500 transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Teraz wracamy do projektów dotyczących aborcji
W tym samym programie telewizyjnym Anna Maria Żukowska kontynuowała wątek społecznego niezadowolenia wynikającego z przedłużających się prac nad nowym prawem.
Jak mieszka Anna Maria Żukowska? Wnętrza pełne bibelotów
- Teraz nastąpiły emocje negatywne, znaczy wkurzyliśmy się. [...] Polki są wkurzone – oświadczyła. - Myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jakie ugrupowania polityczne są po stronie praw kobiet, a jakie nie są. I to nie będzie zaskoczenie, natomiast to jest coś, co trzeba przeciąć, co trzeba pokazać jasno, jednoznacznie, nie udawać, nie kluczyć i pokazać to po prostu w głosowaniu na sali plenarnej -
Projekty ustaw w Sejmie. Anna Maria Żukowska o głosowaniu w komisji
Posłanka Lewicy jest przekonana, że podczas najbliższego posiedzenia bez problemu uda się przegłosować oba przygotowane dokumenty. Jak sama zauważyła, zakulisowe negocjacje w tej sprawie trwały od dłuższego czasu i wypracowano odpowiednią większość do przejścia do kolejnego etapu legislacyjnego.
- Mówię o wspólnej ustawie, naszej i Koalicji Obywatelskiej, o dykryminalizacji pomocy w aborcji, a druga ustawa jest ustawą Trzeciej Drogi [...] dotyczącą przywrócenia tej przesłanki eugenicznej -
Gdy sejmowa komisja zakończy swoje procedury, ustawy trafią bezpośrednio pod obrady na sali plenarnej. Dziennikarz dopytywał jednak o faktyczne szanse na pełną liberalizację przepisów w obecnym układzie sił politycznych.
- Żeby była większość, musi być więcej posłów i posłanek progresywnych, lewicowych, socjaldemokratycznych, czyli nas -
Według parlamentarzystki dopiero kolejna kadencja Sejmu może przynieść odpowiednią reprezentację polityków gotowych na gruntowną zmianę przepisów w tym obszarze.
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Anna Maria Żukowska: