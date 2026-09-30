Znana posłanka i Krzysztof Stanowski na nagraniu AI. Sieć płacze ze śmiechu

Anna Maria Żukowska i Krzysztof Stanowski w rolach głównych. Wideo AI robi furorę

Coraz częściej w internecie pojawiają się materiały wideo stworzone przez sztuczną inteligencję, a w wielu z nich występuje założyciel Kanału Zero obok rozpoznawalnych postaci. Na platformie X prawdziwym hitem stał się najnowszy klip, w którym Krzysztof Stanowski występuje razem z Anną Marią Żukowską. Akcja przypomina typową scenę z amerykańskich filmów młodzieżowych. Posłanka Lewicy niesie tacę w szkolnej stołówce, po czym traci równowagę na śliskiej posadzce. W momencie, gdy nieuchronnie zbliża się do upadku, w tle dziennikarz posyła jej zalotne mrugnięcie, po czym niczym superbohater błyskawicznie łapie ją w ramiona. Kolejne ujęcia pokazują go w podobnie brawurowych sytuacjach.

.@K_Stanowski weź zatrzymaj te filmiki z nami, bo oboje umrzemy 😂 https://t.co/tPWLbC2qGk— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) September 29, 2026

Zabawny filmik nie umknął uwadze samej Anny Marii Żukowskiej. Posłanka postanowiła odnieść się do sprawy w swoich mediach społecznościowych, oznaczając profil dziennikarza i apelując z humorem o powstrzymanie wysypu podobnych produkcji, gdyż oboje "umrą ze śmiechu".

„Weź zatrzymaj te filmiki z nami, bo oboje umrzemy”

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Jak się okazało, internauci błyskawicznie odnaleźli kolejne, stworzone w podobnym tonie nagranie z udziałem wspomnianej dwójki, które również zostało wygenerowane przez algorytmy AI.

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