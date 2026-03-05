Andrzej Morozowski walczył z nowotworem. Powrót do „Tak jest” w TVN24

Powrót Andrzeja Morozowskiego do TVN24

Andrzej Morozowski wrócił na antenę TVN24 w czwartek, 5 marca 2026 roku. Wydanie programu "Tak jest" rozpoczął od osobistego komunikatu skierowanego do widzów, którzy zastanawiali się nad jego długą nieobecnością. Zdecydował się na szczere wyjaśnienie przyczyn zniknięcia z wizji, odpowiadając na liczne pytania pojawiające się w mediach. Wyznanie to było ważnym momentem dla wielu oczekujących na jego powrót.

Choć spekulacje na temat jego stanu zdrowia krążyły w internecie, bezpośredniość dziennikarza w podzieleniu się tak osobistym doświadczeniem była zaskoczeniem dla wielu. Publiczność bardzo pozytywnie odebrała jego odwagę i otwartość. Ten gest wzbudził falę życzliwości i wsparcia. Było to wydarzenie szeroko komentowane w mediach społecznościowych.

Dlaczego dziennikarz zniknął z ekranu?

Zniknięcie Andrzeja Morozowskiego z ekranu pod koniec 2025 roku wywołało szerokie dyskusje i pytania. Dziennikarz, będący od lat jedną z twarzy publicystyki TVN24, nagle przestał prowadzić swój autorski program. W tym okresie rolę gospodarzy "Tak jest" przejęli inni dziennikarze stacji, między innymi Agata Adamek, Radomir Wit oraz Mateusz Bigda. Stacja TVN24 nie wydawała wówczas oficjalnych komunikatów na temat przyczyn jego absencji.

Jak sam zainteresowany ujawnił, główną przyczyną długiej nieobecności była konieczność podjęcia leczenia onkologicznego. Półroczna walka z chorobą wymagała od niego pełnego skupienia na powrocie do zdrowia. Czasowe wycofanie się z wymagającej pracy w telewizji było niezbędne. Decyzja o powrocie na antenę jest świadectwem pomyślnego zakończenia najtrudniejszego etapu leczenia.

Andrzej Morozowski wraca do pracy

Andrzej Morozowski zapewnił widzów, że jego obecny stan zdrowia pozwala na powrót do zawodowych obowiązków, choć początkowo w ograniczonym zakresie. To informacja istotna zarówno dla jego licznych fanów, jak i dla całej redakcji TVN24. Jego powrót jest sygnałem nadziei dla wielu osób zmagających się z podobnymi problemami zdrowotnymi.

Deklaracja ta sugeruje, że dziennikarz będzie pojawiał się na antenie rotacyjnie z innymi prowadzącymi, stopniowo zwiększając swoją aktywność zawodową. Stopniowe wchodzenie w obowiązki ma na celu pełną rekonwalescencję. Zakończył swoje oświadczenie podziękowaniami dla wspierających go widzów.

"Wszystkim, którzy mi kibicowali, bardzo dziękuję"

Kim jest Andrzej Morozowski?

Andrzej Morozowski, urodzony w 1957 roku, jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Swoją karierę dziennikarską rozpoczynał w radiu, gdzie współpracował z "Trójką" Polskiego Radia oraz Radiem ZET. Był to ważny etap w jego zawodowym rozwoju. Jego głos był rozpoznawalny dla wielu słuchaczy.

Przełomowym momentem w jego karierze było podjęcie pracy w Telewizji Polskiej, gdzie współtworzył i prowadził popularny program publicystyczny "Puls Dnia". Największą rozpoznawalność zdobył jednak dzięki współpracy ze stacją TVN. Jest związany z nią niemal od jej początków, co świadczy o jego lojalności.

"Tak jest" i styl dziennikarza

Od 2010 roku Andrzej Morozowski jest gospodarzem codziennego programu publicystycznego "Tak jest" w TVN24. W ramach tej audycji dziennikarz prowadzi rozmowy z politykami i ekspertami na najbardziej aktualne tematy dnia. Jego program stanowi ważny element wieczornego pasma informacyjnego, dostarczając widzom rzetelnych analiz.

Styl prowadzenia Andrzeja Morozowskiego charakteryzuje się dociekliwością, merytorycznością oraz charakterystycznym poczuciem humoru. Te cechy zjednały mu ogromną sympatię widzów, ugruntowując jego pozycję jako jednego z najważniejszych publicystów w Polsce. Jego powrót na antenę jest więc istotnym wydarzeniem dla całego środowiska medialnego i dla jego wiernych odbiorców.

