Andrzej i Joanna Gwiazdowie wspierają PiS. Małżeństwo przekazało setki tysięcy złotych

Andrzej i Joanna Gwiazdowie systematycznie zasilają budżet Prawa i Sprawiedliwości.

Dziennikarze „Faktu” wyliczyli kwotę 385 380 zł wpłaconą w ciągu minionych trzech lat.

Największy jednorazowy zastrzyk gotówki dla formacji odnotowano w maju 2026 roku.

Wszystko to dzieje się w cieniu finansowych problemów partii po odrzuceniu sprawozdania z kampanii wyborczej z 2023 roku.

Pieniądze od Andrzeja Gwiazdy ratują Prawo i Sprawiedliwość

Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego od wielu miesięcy prosi swoich zwolenników o wpłaty. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła niekorzystne decyzje w sprawie rozliczenia kampanii z 2023 roku, co wpędziło prawicową formację w spore problemy budżetowe. Lider partii wielokrotnie tłumaczył opinii publicznej, że ugrupowanie pilnie potrzebuje środków na codzienne działanie, opłacanie struktur oraz przygotowywanie kolejnych spotkań z wyborcami.

Gdańskie małżeństwo od dawna reaguje na te publiczne wezwania. Dziennikarze gazety „Fakt” ustalili, że Joanna i Andrzej Gwiazdowie znajdują się w ścisłej czołówce najbardziej hojnych sponsorów prawicowej formacji. Według wyliczeń w ciągu minionych trzech lat z ich prywatnych kont do partyjnej kasy przelano łącznie 385 380 zł.

Opublikowane zestawienie pokazuje wyraźną tendencję wzrostową. W 2024 roku gdańscy działacze zasilili budżet kwotą 106 500 zł, a rok później przelewy opiewały już na 138 900 zł. Największa transakcja miała jednak miejsce w maju 2026 roku, kiedy to małżeństwo wsparło prawicę sumą 139 980 zł.

Jarosław Kaczyński dziękuje za wpłaty na Prawo i Sprawiedliwość

Kwestia hojnych darowizn wypływa w bardzo specyficznym czasie dla formacji z Nowogrodzkiej. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości od dłuższego czasu narzekają na decyzje uderzające w ich partyjny budżet i paraliżujące bieżącą aktywność polityczną. W połowie maja 2026 roku Jarosław Kaczyński przypominał o konieczności opłacania pracowników, organizowania dużych konwencji oraz pokrywania kosztów zaplanowanych konferencji.

Lider prawicy wyraził wówczas ogromną wdzięczność wobec wszystkich darczyńców wspierających formację. Polityk wyliczał przy okazji, że do końca bieżącego roku suma zablokowanych państwowych dotacji osiągnie pułap 46 milionów złotych.

Budżetowe kłopoty prawicowej formacji wynikają bezpośrednio z weryfikacji wydatków poniesionych podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła obciąć państwową subwencję dla tego ugrupowania. Członkowie PKW uzasadniali to naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego poprzez nielegalne angażowanie publicznych zasobów do celów kampanijnych.

Andrzej Gwiazda hojnie wspiera środowisko Nowogrodzkiej

Andrzej Gwiazda zapisał się w historii jako niezwykle ważny działacz opozycji w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zakładał Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża i stał na czele historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, a następnie współtworzył struktury „Solidarności”.

Działacz nadal chętnie udziela się w przestrzeni publicznej i wprost popiera środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej jego nazwisko przewijało się w mediach w kontekście ogromnych rekompensat finansowych. W 2023 roku Sąd Najwyższy przyznał mu kwotę 1,3 miliona złotych z tytułu odszkodowania za bezprawne internowanie w latach osiemdziesiątych.

Obecnie media skupiają się na hojnych przelewach dla partii Jarosława Kaczyńskiego. W dobie głośnych narzekań na braki w partyjnej kasie ogromne kwoty od państwa Gwiazdów stanowią mocny dowód politycznej wierności wobec środowiska z Nowogrodzkiej.

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