Aleksandra Uznańska-Wiśniewska została mamą. Pokazała zdjęcie i zdradziła płeć dziecka

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych posłanka podzieliła się swoim ogromnym szczęściem z internautami. Zwróciła uwagę, że tegoroczne wiosenne święta zyskały dla niej i jej bliskich zupełnie wyjątkowy wymiar.

„Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn” – napisała Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w opublikowanym poście. Pod wzruszającym wpisem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Witaj na świecie, Mały Człowieku, gwiazdki z nieba dla Ciebie"; "Moje gratulacje! Teraz to dopiero się zacznie zabawa. Przykro mi to mówić, Drodzy Państwo, ale przy rodzicielstwie to nawet lot Pana Sławosza w kosmos to pikuś. Niech się Maluszek zdrowo chowa!"; "Niech sięga gwiazd"; "Dużo zdrowia i Kosmicznego życia dla Maluszka i Rodziców"; "Wszystkiego najlepszego dla Rodziców i Dzidziusia! Najpiękniejszy czas w życiu przed Państwem!" - czytamy.

Maluszek urodzony 25 maja to owoc wielkiej miłości Uznańskich-Wiśniewskich. Jakiś czas temu w "Halo, tu Polsat" opowiedzieli o swoim związku. Był rok 2023, Ola działała podczas akcji "Rowerem do Sejmu", Sławosz ją zobaczył i nie mógł oderwać od niej oczu. To była miłość od pierwszego wejrzenia! "Ten uśmiech mnie pokonał. Ale nie poznaliśmy się wtedy, dopiero kilka tygodni później umówiliśmy się na pierwszą randkę" - zdradził astronauta.

Zakochali się szybko, szybko się zaręczyli, a na ślubnym kobiercu stanęli na początku 2025 r. Uznańscy-Wiśniewscy podjęli decyzję o tym, że po ślubie będą oboje posługiwać się podwójnym nazwiskiem. Z pewnością tak samo będzie się nazywał ich synek.