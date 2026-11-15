Rok temu doszło do aktu dywersji na kolei pod Garwolinem. Pociąg jadący 150 km/h o włos od katastrofy

Wybuch na torach i akt dywersji w powiecie garwolińskim

Wszystko zaczęło się 15 listopada 2025 roku, kiedy mieszkańcy niewielkiej miejscowości Mika w powiecie garwolińskim zaalarmowali służby o potężnej eksplozji. Choć pierwsze doniesienia nie znalazły od razu potwierdzenia, w niedzielny poranek sytuacja przybrała dramatyczny obrót. Maszynista pociągu Kolei Mazowieckich dostrzegł w okolicach Życzyna, tuż przy stacji PKP Mika, „nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej”, które okazały się poważnym uszkodzeniem jednego z torów. Obecny na miejscu zdarzenia premier Donald Tusk potwierdził najczarniejszy scenariusz, wskazując na celowe uderzenie w polskie państwo i akt dywersji. „Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie” - przekazał szef rządu.

Pociąg PKP InterCity cudem uniknął wykolejenia. Relacje maszynistów

Wyszło na jaw, że o krok od tragedii był skład PKP InterCity, który mimo prędkości 150 km/h szczęśliwie nie wypadł z szyn. „Mieliśmy ogromne szczęście, że nic się nie stało z tym składem. Teoretycznie pociąg może przejechać, jeśli uszkodzony jest fragment jednego toru. Ale równie dobrze może się wykoleić” - ocenił rozmówca portalu Onet.pl, który zna kulisy tego niebezpiecznego zdarzenia.

Z kolei dziennikarz Wirtualnej Polski dotarł do Mateusza Maciaka, który prowadził pociąg Kolei Mazowieckich nr 12713 na trasie z Warszawy Zachodniej do Dęblina i zdołał wyhamować maszynę bezpośrednio przed zniszczonym fragmentem torowiska. „Po uświadomieniu sobie, jak tragiczne mogło się to skończyć, faktycznie czułem przerażenie. Mimo wszystko starałem się zachować spokój, aczkolwiek czułem się nieswojo. Raczej każdy z nas wychodząc do pracy, lub jadąc pociągiem jako podróżny, nie myśli, że ktoś może chcieć wyrządzić krzywdę i to w taki sposób” - wyznał maszynista.

Akt oskarżenia dla obywatela Ukrainy za współpracę z rosyjskim wywiadem

Z ustaleń prokuratury wynika, że sabotaż na strategicznej trasie kolejowej, która łączy stolicę z przejściem granicznym w Dorohusku, obejmował nie tylko detonację ładunku pod jadącym składem towarowym, ale również wykorzystanie metalowych konstrukcji mających wykoleić wagony. Niespełna rok po tych wydarzeniach do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano akt oskarżenia przeciwko Volodymyrowi B., obywatelowi Ukrainy podejrzewanemu o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Śledczy ustalili, że za samo podłożenie materiałów wybuchowych na linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa Wschodnia–Dorohusk odpowiadają dwaj inni Ukraińcy, Oleksandr K. oraz Yevhenii I. To właśnie ten ładunek eksplodował w momencie przejazdu pociągu towarowego. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że oskarżony Volodymyr B. pomagał bezpośrednim sprawcom, biorąc tym samym udział w wymierzonej w Polskę operacji rosyjskich służb wywiadowczych.