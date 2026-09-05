Afera Zondacrypto zatacza szersze kręgi. Szef KPRM mówi, że to nie koniec: "Kwestia godzin i najbliższych dni"

Źródło PAP
Źródło PAP
D.P
2026-09-05 22:06

Śledztwo dotyczące Zondacrypto nabiera rozpędu. W ostatnich dniach doszło do kolejnych zatrzymań, a w sobotę policjanci zatrzymali Romana Ż., byłego wspólnika zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Według prokuratury istniała uzasadniona obawa, że mężczyzna może uciec. Tymczasem szef KPRM Jan Grabiec zapowiedział, że wkrótce mogą pojawić się nowe informacje w tej sprawie. – To kwestia godzin i najbliższych dni – przekazał.

Portret Jana Grabca w garniturze. O zapowiedziach szefa KPRM w sprawie afery Zondacrypto przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Jan Grabiec o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Nowe informacje w sprawie giełdy Zondacrypto. Szef KPRM Jan Grabiec zabiera głos

W sobotę szef KPRM Jan Grabiec w rozmowie z TVN24 poinformował, że w sprawie Zondacrypto trwa intensywne śledztwo, a nowych informacji można spodziewać się już wkrótce. Jak zaznaczył, to „kwestia godzin i najbliższych dni”.

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– Poskładanie tych wszystkich elementów, również w oparciu o oficjalne dane prokuratury, będzie możliwe w najbliższych dniach – dodał Grabiec.

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Postępowanie dotyczące Zondacrypto wszczęła w kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach. Śledztwo prowadzone jest w kierunku oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Dotychczas do śledczych wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, którym zajmuje się delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 roku. Ostatni raz widziany był na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”.

Po zaginięciu Suszka jego miejsce zajął Przemysław Kral, który obecnie jest jedną z najważniejszych postaci w śledztwie dotyczącym upadku giełdy kryptowalut. Pod koniec sierpnia media donosiły, że Kral współpracuje z prokuraturą i stara się o status tzw. małego świadka koronnego. Taki status umożliwia nadzwyczajne złagodzenie kary za przestępstwa popełnione wspólnie z innymi osobami w zamian za współpracę z organami ścigania. Biznesmena reprezentują adwokaci Roman Giertych i Jacek Dubois. Według Giertycha Kral podczas czynności procesowych przekazał do dyspozycji prokuratury majątek, który może zostać przeznaczony na zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych.

Afera Zondacrypto obejmuje prezesa PKOl i nowe zatrzymania

W toku śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto kosztem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Piesiewicz nie przyznał się do winy.

W środę w związku ze śledztwem policjanci zatrzymali następne trzy osoby. Wszystkim przedstawiono zarzuty, a w piątek sąd zdecydował o ich aresztowaniu. Do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach doprowadzono inwestora giełdowego Rafała Z., który według medialnych doniesień był związany z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz jego giełdą. Zatrzymane zostały również Jaromira W. i Anna P. Pierwsza z nich jest byłą żoną Mariana W. ps. „Maniek”, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Druga jest jego bliską współpracowniczką.

Zatrzymanie byłego wspólnika Suszka. Prokuratura bała się ucieczki Romana Ż.

Przypomnijmy, że w sobotę po południu na terenie województwa śląskiego policjanci zatrzymali Romana Ż. w związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto. Mężczyzna jest byłym wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto.

O zatrzymaniu Romana Ż. policja poinformowała w sobotę na platformie X.

- Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Policja Śląska do śledztwa dotyczącego działalności Zondacrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż.” - przekazano. - W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zondacrypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury - dodano.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że powodem zatrzymania Romana Ż. była uzasadniona obawa jego ucieczki. Na polecenie prokuratora policjanci przeszukali miejsce zatrzymania mężczyzny, a także jego miejsce zameldowania. W trakcie czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumenty dotyczące działalności Zondacrypto.

- Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż. - napisała.

O zatrzymaniu Romana Ż. poinformowali także m.in. minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek oraz rzecznik rządu Adam Szłapka.

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