Afera Zondacrypto zatacza szersze kręgi. Szef KPRM mówi, że to nie koniec: "Kwestia godzin i najbliższych dni"

Nowe informacje w sprawie giełdy Zondacrypto. Szef KPRM Jan Grabiec zabiera głos

W sobotę szef KPRM Jan Grabiec w rozmowie z TVN24 poinformował, że w sprawie Zondacrypto trwa intensywne śledztwo, a nowych informacji można spodziewać się już wkrótce. Jak zaznaczył, to „kwestia godzin i najbliższych dni”.

– Poskładanie tych wszystkich elementów, również w oparciu o oficjalne dane prokuratury, będzie możliwe w najbliższych dniach – dodał Grabiec.

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Postępowanie dotyczące Zondacrypto wszczęła w kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach. Śledztwo prowadzone jest w kierunku oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Dotychczas do śledczych wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, którym zajmuje się delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 roku. Ostatni raz widziany był na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”.

Po zaginięciu Suszka jego miejsce zajął Przemysław Kral, który obecnie jest jedną z najważniejszych postaci w śledztwie dotyczącym upadku giełdy kryptowalut. Pod koniec sierpnia media donosiły, że Kral współpracuje z prokuraturą i stara się o status tzw. małego świadka koronnego. Taki status umożliwia nadzwyczajne złagodzenie kary za przestępstwa popełnione wspólnie z innymi osobami w zamian za współpracę z organami ścigania. Biznesmena reprezentują adwokaci Roman Giertych i Jacek Dubois. Według Giertycha Kral podczas czynności procesowych przekazał do dyspozycji prokuratury majątek, który może zostać przeznaczony na zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych.

Afera Zondacrypto obejmuje prezesa PKOl i nowe zatrzymania

W toku śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto kosztem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Piesiewicz nie przyznał się do winy.

W środę w związku ze śledztwem policjanci zatrzymali następne trzy osoby. Wszystkim przedstawiono zarzuty, a w piątek sąd zdecydował o ich aresztowaniu. Do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach doprowadzono inwestora giełdowego Rafała Z., który według medialnych doniesień był związany z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz jego giełdą. Zatrzymane zostały również Jaromira W. i Anna P. Pierwsza z nich jest byłą żoną Mariana W. ps. „Maniek”, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Druga jest jego bliską współpracowniczką.

Zatrzymanie byłego wspólnika Suszka. Prokuratura bała się ucieczki Romana Ż.

Przypomnijmy, że w sobotę po południu na terenie województwa śląskiego policjanci zatrzymali Romana Ż. w związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto. Mężczyzna jest byłym wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto.

O zatrzymaniu Romana Ż. policja poinformowała w sobotę na platformie X.

- Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Policja Śląska do śledztwa dotyczącego działalności Zondacrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż.” - przekazano. - W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zondacrypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury - dodano.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że powodem zatrzymania Romana Ż. była uzasadniona obawa jego ucieczki. Na polecenie prokuratora policjanci przeszukali miejsce zatrzymania mężczyzny, a także jego miejsce zameldowania. W trakcie czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumenty dotyczące działalności Zondacrypto.

- Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż. - napisała.

O zatrzymaniu Romana Ż. poinformowali także m.in. minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek oraz rzecznik rządu Adam Szłapka.