Rafał Trzaskowski zwalnia kierownictwo Szpitala Południowego

Ostre posunięcia personalne zapadły w czwartek. Prezydent Warszawy przekazał te informacje w oficjalnym oświadczeniu, ponieważ włodarz stolicy nie zamierzał ukrywać oburzenia zaistniałą sytuacją w podległej miastu lecznicy.

„Cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany” – poinformował prezydent stolicy.

Włodarz stolicy zaznaczył w komunikacie, że dymisje nastąpiły na jego bezpośrednie żądanie. Fotel prezesa objęła natychmiast Aneta Gomółka-Siembora, co ma zagwarantować błyskawiczną poprawę standardów. Nowa szefowa to specjalistka zajmująca się do tej pory audytami, nadzorem nad zamówieniami publicznymi oraz kontrolami zarządczymi w sektorze ochrony zdrowia.

Nowa szefowa Szpitala Południowego zapowiada audyty

Przed nowo powołaną prezeską postawiono niezwykle jasny cel operacyjny. Jej głównym obowiązkiem będzie teraz ścisła kooperacja z organami śledczymi i instytucjami analizującymi dotychczasowe funkcjonowanie warszawskiej jednostki leczniczej.

Przedstawiciele stołecznego magistratu gwarantują stuprocentową jawność całego procesu wyjaśniania afery. Urzędnicy chcą precyzyjnie prześwietlić każdy podejrzany incydent, do którego mogło w ostatnich miesiącach dojść na terenie kontrolowanego obiektu.

„Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie” – podkreślił Trzaskowski.

Włodarz miasta dodał stanowczo, że czwartkowe zwolnienia stanowią dopiero początek wielkich porządków. Ratusz planuje wyciągnąć twarde konsekwencje wobec kolejnych osób, jeżeli pojawią się jakiekolwiek dowody świadczące o ich zaangażowaniu w ten głośny skandal.

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Dawid Kacprzyk z gigantyczną pensją. Zaskakujące zarobki lekarza

Cały skandal ujrzał światło dzienne po publikacjach prasowych na temat Dawida Kacprzyka. Mężczyzna pełnił funkcję koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a w przeszłości zasiadał w radzie stołecznej dzielnicy Ursus jako reprezentant ugrupowania rządzącego miastem.

Dziennikarze dotarli do szokujących danych finansowych dotyczących tego medyka. Z udostępnionych dokumentów wynika, że w ciągu ubiegłego roku zainkasował on niebotyczną kwotę 1,6 miliona złotych z publicznej kasy. Stało się to w okresie odbywania przez niego specjalizacji medycznej z zakresu anestezjologii.

Gigantyczne wynagrodzenie stanowi jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Ogromne oburzenie wywołały sygnały o faworyzowaniu prominentnych działaczy politycznych. Na zarządzanym przez Kacprzyka oddziale politycy omijali kolejki oczekujących pacjentów, a specjalistyczną diagnostykę przeprowadzano u nich błyskawicznie po przekroczeniu progu rejestracji.

Były radny KO oddaje pieniądze. Potężny zwrot na konto szpitala

Rozwój wydarzeń wokół afery w warszawskiej lecznicy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach drastycznie przyspieszył. Sytuacja wewnątrz placówki zmienia się niezwykle dynamicznie, a opinia publiczna poznaje kolejne zaskakujące kulisy tej sprawy.

Główny bohater zamieszania złożył legitymację partyjną Koalicji Obywatelskiej, a zaraz potem oddał swój mandat radnego dzielnicy Ursus. Lekarz oficjalnie zawnioskował również o tymczasowe zawieszenie go w prawach członkowskich warszawskiej Okręgowej Rady Lekarskiej.

Stołeczni urzędnicy przekazali oficjalny komunikat o nagłych działaniach finansowych ustępującego medyka. Kacprzyk naniósł ostre korekty na 33 wystawione wcześniej dokumenty księgowe z tytułu wynagrodzenia. Obejmowały one okres rozliczeniowy od początku 2025 do czerwca 2026 roku, co poskutkowało natychmiastowym przelaniem na konto placówki blisko pół miliona złotych.

Śledztwo prokuratury w sprawie Szpitala Południowego. Sprawdzają dyżury

Dyrekcja medycznej instytucji nie czekała z założonymi rękami i natychmiast zgłosiła sprawę organom ścigania. Na biurko prokuratora trafiło już oficjalne zawiadomienie wskazujące na potencjalne złamanie prawa karnego na terenie stołecznego obiektu zdrowotnego.

W przesłanej dokumentacji zasugerowano celowe doprowadzenie lecznicy do skrajnie niekorzystnego rozporządzenia publicznymi funduszami, aby w łatwy sposób zbudować wielki majątek prywatny. Śledczy błyskawicznie przystąpili do wnikliwego analizowania wszystkich zgromadzonych materiałów dowodowych dostarczonych przez urzędników.

Ostro reagują też korporacje zrzeszające lekarzy na terenie kraju. Naczelna Izba Lekarska poprosiła o stanowczą interwencję rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który w najbliższym czasie prześwietli wątek nieusprawiedliwionych nieobecności na płatnych dyżurach medycznych. Z ustaleń prasy wynika bowiem, że czas rzekomej pracy koordynatora oddziału regularnie pokrywał się z jego wywiadami przed kamerami telewizyjnymi oraz posiedzeniami na terenie Senatu.

Ratusz i NFZ badają warszawskie SOR-y. Fala kontroli

Analiza urzędniczych dokumentów wykracza obecnie daleko poza mury feralnej ursynowskiej lecznicy. Samego Szpitala Południowego doglądają teraz bardzo skrupulatnie inspektorzy z ramienia miejskiego ratusza, jak i również urzędnicy podlegli pod Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prezydent stolicy zamierza wyciągnąć systemowe wnioski z całej tej oburzającej sytuacji, by uniknąć podobnych skandali. Rafał Trzaskowski zaplanował w związku z tym gigantyczny audyt całego miejskiego systemu ochrony zdrowia. Skrupulatnym badaniom zostaną poddane absolutnie wszystkie Szpitalne Oddziały Ratunkowe działające pod skrzydłami stołecznego samorządu.

Taki dynamiczny rozwój wypadków zwiastuje prawdziwe trzęsienie ziemi w obrębie całego medycznego sektora publicznego. Echa gigantycznego skandalu rozleją się po kolejnych warszawskich oddziałach ratunkowych, obnażając zapewne wiele innych nieprawidłowości proceduralnych i kadrowych.