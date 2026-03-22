Afera po publikacji amerykańskiego dziennika. Donald Tusk potwierdza podejrzenia o przeciekach do Rosji

Doniesienia "The Washington Post" o przeciekach Węgier do Rosji
Amerykańska gazeta „The Washington Post” poinformowała, że minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto miał utrzymywać kontakty z rosyjskim szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem podczas posiedzeń unijnych. Zgodnie z tymi doniesieniami, takie relacje dawały Moskwie możliwość bieżącego monitorowania debat toczących się na forum Unii Europejskiej.
Jeden z europejskich oficjeli zajmujących się bezpieczeństwem, prosząc o anonimowość, zauważył, że ze względu na te okoliczności, „każde spotkanie UE od lat odbywa się praktycznie z Moskwą przy stole”.
Donald Tusk o ludziach Orbana: "To nie powinno nikogo dziwić"
Do rewelacji amerykańskiego dziennika odniósł się szef polskiego rządu Donald Tusk, zaznaczając, że tego typu domysły krążą w europejskich kuluarach od dłuższego czasu.
„Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba”
– przekazał premier w serwisie X.
Radosław Sikorski i Marcin Kierwiński komentują aferę z Węgrami
Doniesienia wywołały również odzew u innych ministrów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał wprost:
„To by wiele wyjaśniło, Peter”.
Zdecydowanie mocniejszych słów użył szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który stwierdził:
„Miłość węgiersko-rosyjska kwitnie. Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto dzwonił do Ławrowa i przekazywał mu informacje z posiedzeń Rady Unii Europejskiej. Nowy poziom zdrady demokratycznej Europy”.
Wizyty Petera Szijjarto w Rosji i rzekomy zamach na Viktora Orbana
Jak podaje „The Washington Post”, Peter Szijjarto od 2022 roku złożył w Rosji aż 16 wizyt. Ostatnia podróż odbyła się 4 marca i zakończyła się spotkaniem z Władimirem Putinem.
Gazeta wspomniała także o kontrowersyjnych informacjach przekazywanych przez doradców z Rosji węgierskim władzom. Miały one dotyczyć planowanego zamachu na Viktora Orbana, co w zamyśle mogłoby rzutować na wybory zaplanowane na 12 kwietnia. Węgierscy decydenci kategorycznie zdementowali te pogłoski, nazywając je „absurdalnymi”.
Wizyta Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Donald Tusk krytykuje
Napięcie podsyciła dodatkowo informacja o planowanej podróży prezydenta Karola Nawrockiego do Budapesztu, w ramach której zaplanowano spotkanie z Viktorem Orbanem. Donald Tusk skrytykował ten krok, argumentując, że spotkania z politykami wykazującymi prorosyjskie nastawienie mogą szkodzić spójności Unii Europejskiej i działać na korzyść władz na Kremlu.