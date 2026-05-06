Karol Nawrocki i Gitanas Nausėda w przesmyku suwalskim. Prezydenci obserwowali imponujące manewry NATO

Przywódcy Polski i Litwy, Karol Nawrocki oraz Gitanas Nausėda, osobiście monitorowali wspólne ćwiczenia żołnierzy z Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych i Portugalii w ramach wojskowej operacji „Brave Griffin 26–II”.

W trakcie działań prowadzonych niedaleko miejscowości Kamień intensywnie dyskutowano o kooperacji obronnej, zgraniu sojuszniczych armii oraz planach przed szczytem NATO w Ankarze, podziwiając jednocześnie najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.

Prezydenci zgodnie akcentowali ogromne znaczenie regularnych treningów wojskowych, a prezydent Polski odbył dodatkowe spotkanie z mundurowymi z 17. Brygady Zmechanizowanej.

Manewry wojskowe w przesmyku suwalskim. Sojusznicy z NATO w akcji

W ramach zaawansowanej operacji „Brave Griffin 26–II” w rejonie litewskiej miejscowości Kamień (Akmenynai) zrealizowano kluczowe ćwiczenia wojskowe. Głowy obu państw z bliska podziwiały dynamiczny pokaz taktycznych umiejętności i przyglądały się najnowszemu wyposażeniu armii. Zasadniczym celem tych manewrów, zaplanowanych w dniach od 30 kwietnia do 7 maja 2026 roku, jest perfekcyjne przygotowanie pododdziałów do szybkiego przerzutu oraz skutecznej obrony w ścisłej współpracy z siłami NATO. Istotnym punktem całego wydarzenia były również rozmowy plenarne obu delegacji, podczas których skupiono się na wypracowaniu spójnej polityki bezpieczeństwa w regionie.

- Wspólne ćwiczenia dowodzą, że zarówno Polska, jak i Litwa przygotowują się do skutecznej obrony wschodniej flanki NATO. Ćwiczenia odbywające się regularnie w przesmyku suwalskim zwiększają interoperacyjność naszych sił zbrojnych i doprecyzowują procedury na wypadek wspólnego zagrożenia – powiedział Gitanas Nausėda. - Uzgodniliśmy także bieżące cele polityki bilateralnej, współpracy w obronie powietrznej oraz zbliżający się szczyt NATO w Ankarze – dodał litewski przywódca.

Prezydent Polski Karol Nawrocki ocenił żołnierzy. Padły ważne słowa

Prezydent Polski wyraził ogromną wdzięczność swojemu litewskiemu odpowiednikowi oraz wszystkim dowódcom, dzięki którym całe ćwiczenia mogły przebiec całkowicie zgodnie z planem.

– Z dużą satysfakcją patrzyłem na polski komponent uczestniczący w ćwiczeniach. Umiejętność przemieszczania się poza granicami państwa i osiąganie synergii, połączenie doświadczeń armii, zasługują na wysokie oceny – stwierdził Karol Nawrocki.

Zwieńczeniem wizyty polskiego przywódcy było bezpośrednie spotkanie z żołnierzami służącymi na co dzień w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Rodzima jednostka, znana powszechnie jako „Cyfrowa Brygada”, mogła pochwalić się na litewskim poligonie swoimi nieprzeciętnymi zdolnościami operowania dronami FPV oraz zaawansowanymi systemami zwiadowczymi.