Pogrzeb Olechowskiego. Pożegnali go dawno niewidziani politycy

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego w Wilanowie. Znane twarze na uroczystości

W wieku 78 lat 25 kwietnia zmarł Andrzej Olechowski. Uroczystości pogrzebowe byłego polityka odbyły się w kościele św. Anny w Wilanowie. Ostatnie pożegnanie zmarłego zgromadziło wielu przedstawicieli polskiej sceny politycznej, w tym m.in. Bronisława Komorowskiego, Marcina Święcickiego oraz Wojciecha Olejniczaka.

Były szef dyplomacji, minister finansów i współtwórca III RP został pożegnany w środę po południu. Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego przyciągnął nie tylko rodzinę i bliskich, ale też osoby, z którymi przed laty dzielił polityczne trudy po 1989 roku. Na warszawski Wilanów zjechali m.in. dawni parlamentarzyści, ministrowie i działacze kojarzeni z początkami Platformy Obywatelskiej, a także reprezentanci lewicy i centrum.

Bronisław Komorowski i Marcin Święcicki pożegnali Andrzeja Olechowskiego

Na cmentarzu pojawiły się osobistości, których na co dzień nie widać już na sejmowych korytarzach. Wzrok przyciągali przede wszystkim Bronisław Komorowski, Marcin Święcicki czy Wojciech Olejniczak, dawniej bardzo aktywni na scenie politycznej.

Obecność tych postaci była symbolicznym przekrojem przez polską historię po upadku komunizmu. Bronisław Komorowski przez wiele lat współtworzył Platformę Obywatelską, by w końcu objąć fotel prezydenta. Marcin Święcicki odpowiadał za współpracę gospodarczą z zagranicą i rządził Warszawą w okresie transformacji, a z kolei Wojciech Olejniczak był przez długi czas kluczową postacią lewicy, m.in. jako minister rolnictwa i szef SLD.

Donald Tusk na pogrzebie Andrzeja Olechowskiego. Współzałożyciel PO spoczął w Wilanowie

Udział polityków z różnych ugrupowań w pogrzebie udowadnia, że Andrzej Olechowski łączył ludzi ponad podziałami partyjnymi. Choć zapisał się w pamięci głównie jako jeden z ojców założycieli PO, to jego polityczna droga obejmowała znacznie więcej ról na przestrzeni lat.

Olechowski odegrał kluczową rolę. To on wnioskował o przyjęcie do UE

Po ustrojowej transformacji Andrzej Olechowski należał do pierwszoplanowych graczy politycznych. Pracował w rządzie Jana Olszewskiego jako minister finansów, a później (w latach 1993–1995) kierował resortem dyplomacji u Waldemara Pawlaka.

Jako minister spraw zagranicznych w kwietniu 1994 r. Andrzej Olechowski oficjalnie zawnioskował o wejście Polski do Unii Europejskiej, co stało się kamieniem milowym na naszej drodze do zjednoczonej Europy.

Polityk miał również ambicje prezydenckie – walczył o najwyższy urząd w państwie w 2000, a potem w 2010 roku. Reprezentował wówczas eksperckie podejście do rządzenia i liberalne wartości, co przyciągało umiarkowany elektorat.

Wilanów: Politycy żegnają człowieka transformacji

Ostatnie pożegnanie zmarłego w kwietniu dyplomaty to w pewnym sensie hołd dla całego pokolenia działaczy, którzy po 1989 roku budowali nowoczesną Polskę. Fakt, że na pogrzebie zjawili się Bronisław Komorowski czy Wojciech Olejniczak świadczy o tym, jak ogromnym szacunkiem cieszył się Olechowski wśród polityków z różnych opcji.

Tego dnia w Wilanowie różnice poglądowe zeszły na dalszy plan. Dawni oponenci i współpracownicy w zadumie odprowadzili w ostatnią drogę człowieka, który miał niepodważalny wpływ na rozwój polskiej demokracji i kierunek integracji europejskiej.

