Matura 2026: jęz. angielski na poziomie rozszerzonym. Co będzie na maturze z angielskiego? Przecieki i przewidywania. Relacja na żywo 07.05.2026

Grzegorz Kluczyński
2026-05-07 7:09

Matura 2026 wchodzi w kolejny etap. W czwartek, 7 maja, uczniowie zdają jeden z najważniejszych i najpopularniejszych egzaminów maturalnych – rozszerzony język angielski. To właśnie ten test co roku budzi ogromne zainteresowanie, bo dla wielu maturzystów jest przepustką do rekrutacji na wymarzone kierunki studiów. W naszej relacji na żywo będziemy śledzić wszystko, co wydarzy się 7 maja: pierwsze reakcje zdających, pojawiające się w internecie przecieki, publikację arkuszy CKE oraz proponowane rozwiązania zadań. Zachęcamy do śledzenia aktualizacji przez cały dzień – startujemy od pierwszej minuty egzaminu.

Matura z jęz. angielskiego na poziomie rozszerzonym

Jak przebiega egzamin rozszerzony z angielskiego?

Rozszerzona matura 2026 z języka angielskiego tradycyjnie składa się z kilku części. Na początku uczniowie rozwiązują zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, następnie przechodzą do tekstów pisanych, a później do zadań leksykalno‑gramatycznych. Na końcu czeka ich wypowiedź pisemna – element, który od lat budzi najwięcej emocji. To właśnie temat eseju często przesądza o tym, czy maturzyści wychodzą z sali z ulgą, czy z niepokojem o wynik.

W tym roku w internecie krążą liczne spekulacje dotyczące możliwych tematów. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się kwestie związane z wpływem sztucznej inteligencji na codzienność, edukacją zdalną, globalizacją, podróżami oraz zdrowiem psychicznym młodzieży. Czy te przewidywania się sprawdzą? Przekonamy się już w czwartek – wszystkie szczegóły znajdą się w naszej relacji.

Arkusze CKE i rozwiązania zadań – wszystko w jednym miejscu

Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni oficjalne arkusze. Gdy tylko się pojawią, natychmiast zamieścimy je w naszej relacji. Wraz z nimi opublikujemy również proponowane odpowiedzi i omówienia przygotowane przez nauczycieli oraz egzaminatorów. Dzięki temu maturzyści szybko sprawdzą, jak im poszło, a rodzice zobaczą, z jakimi zadaniami mierzyły się ich dzieci.

To właśnie po publikacji arkuszy CKE zaczyna się najgorętszy moment dnia. Uczniowie porównują odpowiedzi, analizują trudniejsze zadania i próbują oszacować swój wynik. W relacji będziemy śledzić te dyskusje i przedstawiać najważniejsze wnioski. Zanim jednak przejdziemy do tegorocznych arkuszy, warto przypomnieć sobie, z czym maturzyści mierzyli się rok temu:

Matura z j. angielskiego 2025 – poziom rozszerzony. ARKUSZE ZADAŃ Formuła 2023
Śledź relację na żywo z matury z języka angielskiego – poziom rozszerzony

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na egzaminie maturalnym z angielskiego na poziomie rozszerzonym, zostań z nami przez cały dzień. W relacji na żywo znajdziesz najnowsze informacje o przebiegu matury, komentarze uczniów, pojawiające się przecieki, arkusze CKE oraz rozwiązania zadań.

Matura 2026: jęz. angielski na poziomie rozszerzonym 07.05.2026

7:20

Matura 2026 z rozszerzonego angielskiego - przecieki. Te zadania to pewniaki!

Czego można spodziewać się na maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym? Te zadania to absolutne pewniaki!

7:11

Matura rozszerzona angielski 2026. Rozprawka - jak napisać opinion essay? Przykłady, zwroty

Czym jest opinion essay i jak go napisać? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule

7:00

Matura z angielskiego 2026: Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę! Zdasz egzamin?

W mediach społecznościowych pojawiają się informacje o przeciekach. Zamiast jednak polegać na niekoniecznie prawdziwych informacjach, warto powtórzyć wiadomości, np. rozwiązując quiz.

6:54

Trwa ostatnie odliczanie. Za niewiele ponad 2 godziny uczniowie otrzymają arkusze CKE z zadaniami.

6:45

Zaczynamy relację z matury 2026 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To już czwarty dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Śledźcie informacje na bieżąco!

