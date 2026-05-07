Matura 2026: jęz. angielski na poziomie rozszerzonym. Co będzie na maturze z angielskiego? Przecieki i przewidywania. Relacja na żywo 07.05.2026

Jak przebiega egzamin rozszerzony z angielskiego?

Rozszerzona matura 2026 z języka angielskiego tradycyjnie składa się z kilku części. Na początku uczniowie rozwiązują zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, następnie przechodzą do tekstów pisanych, a później do zadań leksykalno‑gramatycznych. Na końcu czeka ich wypowiedź pisemna – element, który od lat budzi najwięcej emocji. To właśnie temat eseju często przesądza o tym, czy maturzyści wychodzą z sali z ulgą, czy z niepokojem o wynik.

W tym roku w internecie krążą liczne spekulacje dotyczące możliwych tematów. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się kwestie związane z wpływem sztucznej inteligencji na codzienność, edukacją zdalną, globalizacją, podróżami oraz zdrowiem psychicznym młodzieży. Czy te przewidywania się sprawdzą? Przekonamy się już w czwartek – wszystkie szczegóły znajdą się w naszej relacji.

Arkusze CKE i rozwiązania zadań – wszystko w jednym miejscu

Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni oficjalne arkusze. Gdy tylko się pojawią, natychmiast zamieścimy je w naszej relacji. Wraz z nimi opublikujemy również proponowane odpowiedzi i omówienia przygotowane przez nauczycieli oraz egzaminatorów. Dzięki temu maturzyści szybko sprawdzą, jak im poszło, a rodzice zobaczą, z jakimi zadaniami mierzyły się ich dzieci.

To właśnie po publikacji arkuszy CKE zaczyna się najgorętszy moment dnia. Uczniowie porównują odpowiedzi, analizują trudniejsze zadania i próbują oszacować swój wynik. W relacji będziemy śledzić te dyskusje i przedstawiać najważniejsze wnioski. Zanim jednak przejdziemy do tegorocznych arkuszy, warto przypomnieć sobie, z czym maturzyści mierzyli się rok temu:

17

Śledź relację na żywo z matury z języka angielskiego – poziom rozszerzony

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na egzaminie maturalnym z angielskiego na poziomie rozszerzonym, zostań z nami przez cały dzień. W relacji na żywo znajdziesz najnowsze informacje o przebiegu matury, komentarze uczniów, pojawiające się przecieki, arkusze CKE oraz rozwiązania zadań.

Odśwież relację