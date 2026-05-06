Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobie. Tak wygląda miejsce pochówku

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-05-06 22:44

6 maja odbyły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego, który odszedł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Były minister finansów i spraw zagranicznych, a zarazem jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej, został pożegnany przez tłumy. Po mszy świętej urna z jego prochami spoczęła w rodzinnym grobie. Zobacz, jak wygląda to miejsce.

Grób Andrzeja Olechowskiego
Grób Andrzeja Olechowskiego Grób Andrzeja Olechowskiego Grób Andrzeja Olechowskiego Grób Andrzeja Olechowskiego
Galeria zdjęć 48

Polityk wielu talentów. Andrzej Olechowski współtworzył Platformę Obywatelską

Przez długie lata Andrzej Olechowski mocno kojarzył się z polską sceną polityczną. To on w 2001 roku, działając ramię w ramię z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim, zakładał Platformę Obywatelską. Z tego powodu tę trójkę często nazywano „trzema tenorami”. Olechowskiego można było określić mianem człowieka orkiestry, gdyż w trakcie swojego życia angażował się w różnorodne przedsięwzięcia. Sprawował funkcje ministra finansów i szefa dyplomacji, zasiadał na czele rady nadzorczej jednego z największych banków, był wiceprezesem NBP, a także cenionym ekspertem w dziedzinie gospodarki.

Dziennikarz, DJ i przyjaciel Wojciecha Manna. Mniej znane oblicze Andrzeja Olechowskiego

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że dawny kandydat na prezydenta miał w swoim życiorysie również epizody jako radiowiec, menedżer muzyczny, prezenter i DJ. Przez dekady łączyła go bliska relacja z Wojciechem Mannem. Na wieść o śmierci przyjaciela znany dziennikarz opublikował w internecie poruszające wyznanie, nazywając go „najdłuższą przyjaźnią swojego życia”. Ta wyjątkowa więź przetrwała ponad 60 lat, a jej początki sięgają siódmej klasy szkoły podstawowej. W publikacji zatytułowanej „Historia jednej znajomości” panowie wspominali swoją wspólną pasję do muzyki i radia. Wojciech Mann był oczywiście obecny na pogrzebie wieloletniego kompana, choć zmaga się z kłopotami w poruszaniu się i musi korzystać z balkonika.

Wojciech Mann
Galeria zdjęć 99

Kwiaty od polityków na grobie Andrzeja Olechowskiego

W ceremonii pożegnalnej uczestniczyli znani przedstawiciele świata polityki. Wśród żałobników znaleźli się m.in. premier Donald Tusk, były prezydent Bronisław Komorowski, a także Leszek Balcerowicz i Marcin Święcicki. Nabożeństwo żałobne zorganizowano w wilanowskiej świątyni, a pochówek miał miejsce na przyległym cmentarzu, gdzie urna spoczęła w rodzinnym grobowcu. Ten z pozoru prosty grób utonął w prawdziwym morzu kwiatów – od biało-czerwonych wieńców przysłanych przez polityków po różnobarwne wiązanki od bliskich i przyjaciół.

Grób Andrzeja Olechowskiego
Galeria zdjęć 48
RYCHARD: TUSK BUDUJE SILNIEJSZE JĄDRO W STRUKTURACH NATO