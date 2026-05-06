Potężny pożar w Puszczy Solskiej trawi las. Szef MSWiA zabrał głos w sprawie ewakuacji mieszkańców

Pożar w Puszczy Solskiej zagraża pobliskim zabudowaniom

Strażacy toczą niezwykle trudny bój z niszczycielskim żywiołem szalejącym na zalesionych terenach Puszczy Solskiej. Z ognistą pułapką, która zdążyła pochłonąć już blisko trzysta hektarów gęstego drzewostanu, walczą ogromne siły ratunkowe. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się płomieni w kierunku zabudowań. Ogień nieubłaganie podchodzi pod ludzkie osiedla, przez co lokalna społeczność żyje w strachu i obawia się konieczności natychmiastowego opuszczenia swoich domostw.

Do niebezpiecznych wydarzeń odniósł się osobiście szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński stara się tonować nastroje społeczne i kategorycznie podkreśla, że obecnie służby państwowe nie wydały nakazu masowej ewakuacji okolicznej ludności. Mimo zapewnień ze strony rządu stan najwyższego zagrożenia w regionie całkowicie paraliżuje codzienne funkcjonowanie okolicznych miejscowości.

Najnowsze informacje o prowadzonych działaniach gaśniczych są na bieżąco aktualizowane przez służby ratunkowe.