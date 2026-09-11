Masz ziemniaki w domu? Ten produkt może sprawić, że szybciej zaczną się psuć

Ziemniaki często kupujemy na zapas, ale niewłaściwe przechowywanie może sprawić, że szybciej stracą świeżość i zaczną się psuć.

Jednym z najczęstszych błędów jest trzymanie ziemniaków bezpośrednio obok cebuli. Lepiej przechowywać te produkty osobno, w odpowiednich warunkach.

Ziemniaki najlepiej czują się w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza, dlatego szczelny foliowy worek nie będzie najlepszym rozwiązaniem.

Światło również może negatywnie wpływać na ziemniaki i powodować ich zielenienie, dlatego warto trzymać je z dala od nasłonecznionych blatów i okien.

Regularne sprawdzanie zapasów i usuwanie uszkodzonych lub psujących się ziemniaków może pomóc ochronić pozostałe przed wilgocią, pleśnią i szybkim pogorszeniem jakości.

Nie trzymaj ziemniaków obok cebuli

Ziemniaki i cebula często trafiają do jednej szafki, ponieważ oba produkty przechowujemy poza lodówką i wykorzystujemy podczas przygotowywania podobnych dań. To jednak nie oznacza, że powinny leżeć razem.

Podczas przechowywania zarówno cebula, jak i ziemniaki wydzielają związki i wilgoć, które mogą wpływać na warunki panujące wokół nich. Przechowywanie ich w bezpośrednim sąsiedztwie może sprzyjać szybszemu pogarszaniu się jakości. Dlatego zdecydowanie lepiej znaleźć dla nich osobne miejsca.

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Ziemniaki powinny być przechowywane w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, najlepiej z dostępem do powietrza. Nie warto zamykać ich szczelnie w foliowym worku. Nadmiar wilgoci sprzyja gniciu i pojawianiu się pleśni.

Światło również nie jest ich przyjacielem

Drugim częstym błędem jest przechowywanie ziemniaków w miejscu, do którego dociera światło. Pod jego wpływem mogą zielenieć. Zielony kolor jest związany ze zwiększoną zawartością chlorofilu i może towarzyszyć mu podwyższony poziom glikoalkaloidów, przede wszystkim solaniny. Dlatego ziemniaków nie powinno się przechowywać na kuchennym blacie, szczególnie jeśli przez część dnia pada na niego słońce. Lepsza będzie zaciemniona spiżarnia, szafka z odpowiednią wentylacją albo inne chłodne miejsce.

Warto również regularnie zaglądać do zapasów. Jeden gnijący ziemniak może szybko stać się źródłem wilgoci i nieprzyjemnego zapachu dla pozostałych. Jeśli zauważysz miękkie, mocno uszkodzone lub spleśniałe sztuki, najlepiej od razu je usunąć.

Nie kupuj więcej, niż jesteś w stanie przechować

Jeżeli nie masz odpowiednich warunków do przechowywania większej ilości ziemniaków, rozsądniej kupować je w mniejszych porcjach. Dzięki temu ograniczysz ryzyko wyrzucania jedzenia. Warto też pamiętać, że ziemniaki nie przepadają za bardzo wysoką temperaturą ani dużą wilgotnością. Odpowiednie miejsce, przewiewne opakowanie i przechowywanie z dala od cebuli mogą znacząco pomóc w utrzymaniu ich dobrej jakości przez dłuższy czas.