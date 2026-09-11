Finał US Open dla Rybakiny i Sabalenki. Sprawdź kto zostanie nową liderką rankingu

Rybakina i Sabalenka zagrają o tytuł

Jelena Rybakina awansowała do finału po trudnym starciu z Amerykanką Coco Gauff, zwyciężając 3:6, 6:4, 6:4. Triumfatorka turnieju z 2023 roku nie utrzymała wysokiego poziomu z pierwszego seta, co pozwoliło Kazaszce na odwrócenie losów spotkania. Trzecia partia przyniosła kibicom najwięcej emocji, gdy po serii przełamań Gauff musiała bronić piłek meczowych. Ostatecznie reprezentantka gospodarzy zepsuła smecz, oddając decydujący punkt rywalce.

W drugim półfinale Aryna Sabalenka bez większych problemów pokonała Jessicę Pegulę 7:5, 6:2. Było to już czternaste starcie tych tenisistek i dziesiąta wygrana zawodniczki z Białorusi. Zawodniczki te zmierzyły się w nowojorskim turnieju trzeci rok z rzędu. Białorusinka w całym meczu broniła zaledwie jednego break pointa, a Amerykanka nawiązała wyrównaną walkę jedynie do stanu 5:5 w inauguracyjnej odsłonie.

Kto zostanie nową liderką światowego rankingu?

Niezależnie od rozstrzygnięcia nadchodzącego finału, w poniedziałek Aryna Sabalenka straci pierwsze miejsce w zestawieniu na rzecz Jeleny Rybakiny. Obie zawodniczki spotkały się już w tym sezonie w decydującym meczu wielkoszlemowym, kiedy to podczas Australian Open lepsza okazała się reprezentantka Kazachstanu. Warto przypomnieć, że dotychczas tenisistki rywalizowały przeciwko sobie dokładnie siedemnaście razy. Statystyki bezpośrednich spotkań mocno faworyzują Sabalenkę, która zapisała na swoim koncie dziesięć triumfów.

Sabalenka ma szansę na zdobycie trzeciego z rzędu tytułu w Nowym Jorku i piątego triumfu wielkoszlemowego w karierze. Jeśli wygra w sobotę, wyrówna wyjątkowe osiągnięcie Sereny Williams z lat 2012-2014. Z kolei Rybakina może pochwalić się wygraną w Wimbledonie w 2022 roku oraz tegorocznym zwycięstwem w Australian Open. Kazachska zawodniczka z pewnością spróbuje zrewanżować się rywalce za bolesną porażkę poniesioną w finale turnieju w Melbourne w 2023 roku.