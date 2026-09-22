Cynamonki będą miękkie i wilgotne jak nigdy. Wystarczy jeden nietypowy składnik. Zdradzamy trik cukierników

Na idealną konsystencję cynamonek wpływa kilka etapów przygotowania, nie tylko sam czas pieczenia.

Zbyt duża ilość mąki lub przesuszenie w piekarniku mogą sprawić, że drożdżowy wypiek szybko straci miękkość.

Istnieje prosty składnik, który może sprawić, że ciasto będzie delikatniejsze i bardziej wilgotne.

Oprócz receptury znaczenie ma także wyrastanie ciasta oraz odpowiednie przechowywanie gotowych cynamonek.

Dobre cynamonki powinny być puszyste, ale jednocześnie nie mogą rozpadać się przy krojeniu. Duże znaczenie ma oczywiście odpowiednie wyrobienie ciasta oraz czas jego wyrastania. Nie warto się spieszyć, ponieważ drożdże potrzebują odpowiednich warunków, aby ciasto mogło zwiększyć swoją objętość.

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Równie ważne jest zachowanie proporcji składników. Zbyt duża ilość mąki może sprawić, że gotowy wypiek będzie ciężki i suchy. Właśnie dlatego podczas przygotowywania ciasta lepiej dodawać ją stopniowo i obserwować jego konsystencję.

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Sekretem może być dodanie do ciasta jogurtu naturalnego. Niewielka ilość sprawia, że masa staje się delikatniejsza, a gotowe cynamonki mogą zachować przyjemną wilgotność. To prosty trik, który dobrze sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zależy nam na miękkim cieście również po wystudzeniu.

Jogurt warto dodać do składników mokrych i dokładnie połączyć z resztą masy. Ciasto powinno być miękkie i elastyczne, ale nie przesadnie luźne. Następnie trzeba pozwolić mu spokojnie wyrosnąć.

Po zwinięciu ciasta i pokrojeniu bułeczek również warto dać im jeszcze chwilę przed wstawieniem do piekarnika. Nie należy też przesadzać z czasem pieczenia. Cynamonki powinny być dopieczone, ale zbyt długie trzymanie ich w piekarniku może pozbawić je wilgotności.

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Przepis na cynamonki

Składniki na ok. 12–14 sztuk

Ciasto:

500 g mąki pszennej

7 g suchych drożdży

250 ml ciepłego mleka

70 g cukru

1 jajko

70 g roztopionego masła

szczypta soli

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Nadzienie:

80 g miękkiego masła

100 g brązowego cukru

2–3 łyżki cynamonu

100 g serka śmietankowego

Do posmarowania:

2–3 łyżki mleka lub śmietanki

Polewa:

100 g serka śmietankowego

40 g cukru pudru

1–2 łyżki mleka

kilka kropel ekstraktu waniliowego

Przygotowanie krok po kroku

Przygotuj ciasto. - Do dużej miski wsyp mąkę, suche drożdże, cukier i szczyptę soli. Dodaj ciepłe, ale nie gorące mleko, jajko, roztopione masło oraz wanilię. Wyrób ciasto. - Zacznij wyrabiać je dłonią lub hakiem miksera. Wyrabiaj około 8–10 minut, aż będzie gładkie, elastyczne i zacznie odchodzić od ścianek miski. Nie dosypuj od razu dużej ilości mąki – ciasto powinno pozostać miękkie. Odstaw do wyrośnięcia. - Przykryj miskę ściereczką i pozostaw w ciepłym miejscu na około 60–90 minut. Ciasto powinno mniej więcej podwoić swoją objętość. Przygotuj nadzienie. - Miękkie masło wymieszaj z brązowym cukrem i cynamonem. Następnie dodaj serek śmietankowy i wymieszaj do uzyskania jednolitej masy. To właśnie on sprawi, że nadzienie będzie bardziej kremowe i nie wyschnie podczas pieczenia. Rozwałkuj ciasto. - Wyrośnięte ciasto przełóż na lekko oprószony mąką blat. Rozwałkuj je na prostokąt o wymiarach mniej więcej 40 × 30 cm. Rozsmaruj nadzienie. - Całą powierzchnię ciasta posmaruj przygotowanym kremem cynamonowym, zostawiając około 1–2 cm wolnego miejsca przy jednym z dłuższych brzegów. Zwiń roladę. - Zaczynając od dłuższego boku, ciasno zwiń ciasto w roladę. Nie ściskaj go jednak zbyt mocno – powinno mieć trochę miejsca na dalsze wyrastanie. Pokrój cynamonki. - Roladę pokrój na około 12–14 równych kawałków. Najłatwiej zrobić to ostrym nożem albo nitką, dzięki czemu nie spłaszczysz ciasta. Drugie wyrastanie. - Ułóż cynamonki w wyłożonej papierem do pieczenia formie, zostawiając między nimi niewielkie odstępy. Przykryj i odstaw jeszcze na około 30–40 minut. Przygotuj do pieczenia. - Posmaruj wierzch cynamonek mlekiem lub śmietanką. Dzięki temu po upieczeniu będą miały delikatnie zarumienioną powierzchnię. Piecz. - Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C, góra-dół. Piecz około 20–25 minut, aż cynamonki będą złociste. Nie przetrzymuj ich w piekarniku zbyt długo – to właśnie nadmierne pieczenie często sprawia, że drożdżowe bułeczki stają się suche. Przygotuj polewę. - Serek śmietankowy wymieszaj z cukrem pudrem, mlekiem i wanilią. Jeśli polewa jest zbyt gęsta, dodaj jeszcze odrobinę mleka. Wykończ cynamonki. - Gdy cynamonki lekko przestygną, polej je przygotowanym kremem. Najlepiej smakują jeszcze lekko ciepłe, kiedy środek jest miękki, a cynamonowe nadzienie przyjemnie się rozpływa.

Mały trik: jeśli chcesz uzyskać wyjątkowo miękkie cynamonki, nie przesadzaj z ilością mąki podczas wyrabiania. Ciasto powinno być miękkie i delikatnie klejące, a nie twarde. To jeden z najważniejszych sekretów puszystych drożdżowych bułeczek.