Mroczna wróżba w nowym sezonie "M jak miłość". Chodakowska przerażona słowami Tereski

Zabawa we wróżby przyniesie Anecie ogromny stres

W powakacyjnych odcinkach serialu "M jak miłość" Tereska postanowi postawić pasjansa Anecie. Na początku karty wskażą pomyślność w małżeństwie i w ogólnym życiu, a nawet szansę na kolejnego potomka w rodzinie Chodakowskich. Lekarka zareaguje na te słowa rozbawieniem i uzna całą sytuację za żart. Radosny nastrój pryśnie jednak w ułamku sekundy, gdy pielęgniarka odkryje kolejne karty.

Kobieta ostrzeże Anetę przed kimś, kto zapragnie zniszczyć rodzinną harmonię, a symbol miecza zinterpretuje jako zbliżającą się walkę. Chodakowska natychmiast powiąże te słowa z osobą dyrektora kliniki i jego decyzją o zatrudnieniu rezydentki Klaudii.

Przerażona Tereska gwałtownie przerwie seans

Prawdziwy szok nadejdzie dopiero przy odczytywaniu ostatniego fragmentu przepowiedni. Pielęgniarka zamilknie na chwilę, po czym wypowie słowa, które wstrząsną Anetą.

– Ktoś bliski, kobieta, młoda… mroczne kłopoty… ta historia… skończy się źle, bardzo źle… I nie będziesz mogła jej pomóc

Jak donosi serwis światseriali.interia.pl, widok kart wywoła u Tereski panikę. Kobieta natychmiast zacznie mieszać talię i spróbuje obrócić wszystko w żart, tłumacząc, że po prostu się pomyliła.

– Nie… chyba coś mi się pomyliło. Czasem tak jest, że karty nie współpracują.

Lekarka nie da się zwieść tym zapewnieniom i zacznie dopytywać, komu grozi niebezpieczeństwo. Pielęgniarka utnie jednak temat i nie zdradzi żadnych dodatkowych szczegółów.

Czy Chodakowscy zyskają nowego wroga poza Sowińskim?

Mroczne proroctwo w naturalny sposób przywodzi na myśl postać dyrektora kliniki. To on w finale poprzedniego sezonu wypowiedział otwartą wojnę Olkowi. Aleksander Sowiński nie przebierał w środkach – podrzucał fałszywe dowody i systematycznie niszczył karierę młodego lekarza. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach ten konflikt wejdzie na jeszcze wyższy poziom.

Jednak przepowiednia Tereski wyraźnie wskazuje na coś zupełnie innego. Wróżba dotyczy młodej kobiety, w obliczu której Aneta będzie bezradna. To sugeruje, że niebezpieczeństwo czyha na Chodakowskich z zupełnie niespodziewanej strony, a dyrektor kliniki nie jest jedynym problemem.

Kto jest tajemniczą kobietą z wróżby?

Można przypuszczać, że karty ukazały przyszłość kogoś z bliskiego otoczenia lekarki lub osoby, która dopiero w nim zagości. Naturalnym tropem wydaje się być Kasia i jej ukrywana prawda o ojcostwie dziecka. Niewykluczone również, że to dawna żona Jakuba wprowadzi chaos w życie Chodakowskiej. Powakacyjne odcinki zapowiadają, że starcie z Sowińskim to niejedyny dramat, z którym zmierzy się serialowa rodzina.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach