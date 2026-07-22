Aneta w ciąży w nowym sezonie "M jak miłość"? Tak dowie się o kolejnym potomku

Rozwój wątku Anety w "M jak miłość". Padną szczegóły dotyczące upragnionej ciąży

Chodakowska od dłuższego czasu pragnie rodzeństwa dla małego Boryska, w którego wciela się Tymon Szkopek. Małżeństwo wielokrotnie poruszało ten temat, lecz finał poprzedniej serii nie przyniósł oczekiwanego przełomu w ich staraniach. Przewrót nastąpi tuż po wakacyjnej przerwie, a dokładnie w 1983. epizodzie popularnej produkcji. Widzowie otrzymają wreszcie konkretne wskazówki dotyczące ciąży lekarki. Zgodnie z wybuchowym charakterem tej postaci, okoliczności zapowiedzi kolejnego potomka w rodzinie przybiorą bardzo nieoczekiwany obrót.

Tereska z "M jak miłość" postawi karty. Aneta dowie się o dziecku z wróżby

Z informacji udostępnionych przez serwis światseriali.interia.pl wynika, że bohaterka odkryje swoje przeznaczenie dzięki seansowi ezoterycznemu. Tereska (w tej roli Karolina Lutczyn) zdecyduje się rozłożyć pasjansa, aby sprawdzić przyszłość zaprzyjaźnionej lekarki. Początkowy układ kart zaprezentuje się niezwykle obiecująco, co natychmiast poprawi humor Chodakowskiej i wzbudzi w niej ogromną nadzieję.

- Szczęśliwe małżeństwo, miłość kwitnie. Poza tym czeka cię wielka obfitość, widzę złoto i jakąś nową postać na horyzoncie… Może powiększenie rodziny? - cytuje wspomniany portal słowa Tereski. - Złoto biorę, ale to drugie… jesteś pewna? Można to jakoś opóźnić? - zażartuje Aneta. - Tyle lat już w tym siedzę, ale takich dobrych wibracji, mentalnych i… seksualnych, to ja nigdy w kartach nie widziałam - uzna Tereska, a Aneta z dumą przyzna, że narzekać na sprawy intymne z Olkiem nie może.

Młoda pani doktor bez wahania odbierze te słowa jako zwiastun szybkiego zajścia w ciążę, co zresztą doskonale wpisuje się w jej najskrytsze plany. Spełnienie życiowych pragnień okaże się jednak zaledwie wstępem do znacznie bardziej mrocznych rewelacji. Kobieta stawiająca pasjansa dostrzeże w kartach kolejne wydarzenia, które całkowicie zburzą radosny nastrój wokół rzekomego powiększenia rodziny lekarki.

Koniec sielanki Olka i Anety w "M jak miłość"? Ktoś spróbuje zniszczyć ich małżeństwo

Radosne przepowiednie szybko zejdą na dalszy plan, gdy kolejne rozdanie wywoła u tarocistki prawdziwe przerażenie. Tereska wyraźnie dostrzeże ukrytego wroga, który spróbuje zrujnować spokojne życie rodziny Chodakowskich. Kobieta ujrzy w wizji nadciągającą tragedię i w pierwszej chwili postanowi zataić przed zszokowaną lekarką brutalną prawdę o nadchodzącym kryzysie.

- (...) Ktoś bliski, kobieta, młoda… mroczne kłopoty… ta historia… skończy się źle, bardzo źle… I nie będziesz mogła jej pomóc... (...) Nie… chyba coś mi się pomyliło. Czasem tak jest, że karty nie współpracują - spróbuje urwać temat Tereska i to pokaże, że szczęście Anety i Olka jest zagrożone.

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