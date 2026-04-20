Zniknięcie Aleksa w "Barwach szczęścia"! Tragiczny finał konfrontacji z Romeem!

"Barwy szczęścia" - odcinek 3375. Starcie Aleksa i Romea

W 3375. odcinku „Barw szczęścia” Borys (Jakub Wieczorek) i Aldona za wszelką cenę postarają się załagodzić spór między Aleksem a Romeem. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, będące czasem pojednania, wydadzą się im idealnym momentem na to. Relacje między młodzieńcami będą wciąż niezwykle chłodne, co będzie wynikiem pierwszych zaręczyn Ewy z młodym Włochem, który zresztą będzie planował ponowić oświadczyny.

Sytuacja w 3375. odcinku „Barw szczęścia” sprawi, że Aleks nadal będzie darzył Romea jawną niechęcią. Widok Włocha szczęśliwego z jego byłą dziewczyną jeszcze bardziej go rozzłości, zwłaszcza że jego własne sprawy sercowe nie będą wyglądały najlepiej, o czym pozostali jeszcze nie będą wiedzieć. Dlatego Grzelakowie wymyślą wspólne zadanie dla chłopaków – ubieranie choinki – mając nadzieję, że to ich zintegruje. Niestety, rezultat będzie zgoła odmienny od zamierzonego.

Zaginięcie Aleksa. Grzelak wróci pijany

Po kolejnym spięciu, w 3375. odcinku „Barw szczęścia”, młody Grzelak niespodziewanie zniknie bez śladu, przyprawiając rodzinę o wielki stres. Aleks na szczęście powróci do domu późnym wieczorem, jednak jego stan daleki będzie od ideału. Nastolatek będzie bowiem kompletnie pijany!

Sytuację w 3375. odcinku „Barw szczęścia” dodatkowo pogorszy postawa Romea. Podczas, gdy bliscy Aleksa będą przeżywać dramat, on będzie spędzał miłe chwile z Ewą w sklepie Wiktora (Grzegorz Kestranek). Młody Kępski zarejestruje to zajście za pomocą monitoringu i nie będzie zamierzał puścić tego płazem, co przysporzy Grzelakom jeszcze więcej problemów!

Dramat Aleksa wyjdzie na jaw. Co wyzna Aldonie w 3376. odcinku?

W 3376. odcinku „Barw szczęścia” uwaga Aldony skupi się wyłącznie na synu. Powrót pijanego Aleksa, co dotychczas było nie do pomyślenia, poważnie zaniepokoi Grzelakową. Okaże się jednak, że to nie Romeo będzie odpowiedzialny za to załamanie! Przyczyną problemów Aleksa będzie Wendy, jego ukochana z Wielkiej Brytanii, która zdecyduje się zakończyć ich związek tuż przed świętami.

Gdy Aleks wytrzeźwieje w 3376. odcinku „Barw szczęścia”, szczerze porozmawia z matką o swoim zawodzie miłosnym. Ból po rozstaniu będzie dla niego jeszcze trudniejszy do zniesienia w obliczu szczęścia Ewy i Romea. Aldona zrobi wszystko, by pocieszyć i wesprzeć syna, ale czy to wystarczy, by załagodzić jego cierpienie, szczególnie w obliczu ponownych zaręczyn Walawskiej i Bianchiego? Dowiemy się tego już wkrótce!