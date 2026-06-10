Wypadek w lesie pod Złotoryją. Ranna kobieta utknęła na stromym zboczu

Wypadek w lesie pod Złotoryją. Kobieta utknęła po niefortunnym upadku

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 7 czerwca, na terenie kompleksu leśnego w powiecie złotoryjskim. Spacerująca samotnie kobieta podczas schodzenia ze stromego wzniesienia poślizgnęła się i upadła tak niefortunnie, że doznała bolesnego urazu nogi. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że całkowicie uniemożliwiła jej samodzielne poruszanie się i wydostanie z lasu. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, kobieta wykorzystała posiadany telefon i wezwała pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy.

Szybka akcja policji w Złotoryi. Funkcjonariusze odnaleźli ranną turystkę

Na zgłoszenie natychmiast zareagował dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, wysyłając na miejsce patrol z Wydziału Ruchu Drogowego. Doświadczeni policjanci, bazując na wskazówkach przekazanych telefonicznie przez poszkodowaną, precyzyjnie wytypowali prawdopodobny rejon jej przebywania i niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Na szczęście akcja trwała krótko i już po chwili kobieta została odnaleziona. Funkcjonariusze potwierdzili, że doznała ona urazu nogi, po czym udzielili jej niezbędnej pierwszej pomocy na miejscu i pomogli jej bezpiecznie opuścić trudny teren leśny, gdzie czekał już zespół ratownictwa medycznego.

Jak bezpiecznie spacerować po lesie? Policja apeluje o rozsądek

Ta historia, choć zakończyła się szczęśliwie, jest ważnym przypomnieniem o potencjalnych zagrożeniach podczas samotnych wędrówek. Policja apeluje, aby wybierając się w nieznany teren, zawsze mieć przy sobie w pełni naładowany telefon komórkowy, który w kryzysowej sytuacji może uratować życie. Warto również poinformować bliskich o planowanej trasie spaceru oraz przybliżonej godzinie powrotu, co znacznie ułatwi ewentualne poszukiwania w razie problemów. Takie proste działania mogą znacząco przyspieszyć dotarcie pomocy i zapobiec tragedii.

Źródło: Policja.pl