Szokująca profanacja w Łubowie. 19-latek oddał mocz w konfesjonale

Jak ustalili śledczy, 19-letni mieszkaniec regionu wszedł do otwartego dla wiernych kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubowie, będąc pod wyraźnym wpływem alkoholu. Tam dopuścił się aktu, który wstrząsnął lokalną społecznością. Mężczyzna oddał potrzeby fizjologiczne bezpośrednio na podłogę konfesjonału, bezczeszcząc w ten sposób miejsce spowiedzi. Na tym jednak nie poprzestał, gdyż jego agresja skierowana była również na wyposażenie świątyni, w tym na księgę liturgiczną oraz inne przedmioty znajdujące się w pobliżu ołtarza, które uległy uszkodzeniu.

Szybka reakcja policji. Sprawca zidentyfikowany dzięki monitoringowi

Na zgłoszenie o profanacji natychmiast zareagowali policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Kluczowym dowodem w sprawie okazał się zapis z kamer monitoringu, który zarejestrował wizerunek sprawcy. Dzięki analizie nagrania, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie już we wtorek, 9 czerwca, namierzyli i zatrzymali 19-latka. Młody mężczyzna został przewieziony do jednostki policji w Szczecinku, gdzie usłyszał zarzut z art. 196 kodeksu karnego, dotyczący obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie miejsca przeznaczonego do obrzędów religijnych.

Dozór policyjny i groźba więzienia dla 19-latka

Sprawa trafiła pod nadzór Prokuratury Rejonowej w Szczecinku, która zajęła się dalszymi krokami prawnymi. Po analizie zgromadzonych dowodów, w tym nagrań z monitoringu i zeznań, prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. 19-latek został objęty dozorem policyjnym, co oznacza, że będzie musiał regularnie stawiać się na komisariacie. Za przestępstwo obrazy uczuć religijnych grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, a o jego ostatecznym losie zdecyduje sąd, do którego niebawem trafi akt oskarżenia.

Źródło: Policja.pl