Akcja policji pod Świdnikiem. Zabezpieczono podróbki za ponad 1,5 miliona złotych

Akcja policji i KAS w powiecie świdnickim. Zlikwidowano magazyn z podróbkami

Wspólne działania policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz funkcjonariuszy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do nalotu na posesję w powiecie świdnickim. Akcja była wynikiem wcześniejszych ustaleń operacyjnych, które wskazywały, że jeden z mieszkańców może być zamieszany w nielegalny handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi. Na miejscu funkcjonariusze odkryli magazyn, w którym znajdowało się około 2500 sztuk podrobionych perfum popularnych światowych marek. Oprócz flakonów z perfumami, w ręce służb wpadło także kilkanaście par butów sportowych, również opatrzonych fałszywymi logotypami.

Handel podróbkami na żywo. Tak działał zatrzymany 33-latek z Lubelszczyzny

W związku ze sprawą zatrzymano 33-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który według śledczych organizował cały proceder. Z ustaleń wynika, że mężczyzna wykorzystywał nowoczesne kanały dystrybucji, oferując podrobione produkty na portalach społecznościowych. Szczególnie popularną formą jego działalności miały być transmisje na żywo, podczas których prezentował i sprzedawał nielegalny towar potencjalnym klientom. Zabezpieczony w magazynie asortyment był przygotowany właśnie do wprowadzenia do obrotu przez internet, co pozwalało handlarzowi docierać do szerokiego grona odbiorców w całym kraju.

Wartość towaru to ponad 1,5 mln zł. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia

Służby oszacowały wstępnie, że czarnorynkowa wartość zabezpieczonych perfum i obuwia przekracza 1,5 miliona złotych. Dalsze czynności w tej sprawie i dokładne wyliczenie strat poniesionych przez właścicieli znaków towarowych poprowadzi teraz Lubelski Urząd Celno-Skarbowy. Zatrzymany 33-latek musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi za swój proceder. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej, za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionymi znakami, a zwłaszcza uczynienie z tego stałego źródła dochodu, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl