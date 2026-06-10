Kradzież w Kętrzynie. Pracownicy ukradli sprzęt za ponad 300 tysięcy złotych

Pracownicy okradali firmę w Kętrzynie. Policja zatrzymała 9 osób

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie zakończyli trwający od 2024 roku proceder kradzieży na terenie jednego z lokalnych przedsiębiorstw. Kulminacja działań operacyjnych miała miejsce 3 czerwca 2026 roku, kiedy to zatrzymano łącznie dziewięć osób zamieszanych w sprawę. Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno pracownicy okradanej firmy, którzy byli organizatorami przestępstwa, jak i osoby pomagające im w transporcie oraz ukrywaniu łupu. Śledztwo ruszyło po tym, jak na początku 2026 roku przedstawiciele firmy zgłosili kradzież komponentów i osprzętu do instalacji oświetleniowych, szacując straty na ponad 130 tysięcy złotych.

Odzyskano skradziony sprzęt o wartości ponad 300 tys. zł

W trakcie dalszych czynności śledczy z Kętrzyna zdołali ustalić miejsce, w którym przechowywano skradzione przedmioty. Szybko okazało się, że skala kradzieży była znacznie większa, niż pierwotnie zakładano w zawiadomieniu. Policjantom udało się odzyskać osprzęt i komponenty oświetleniowe, których łączna wartość rynkowa przekracza 300 000 złotych. Całe odzyskane mienie zostało już zabezpieczone i wróciło do prawowitego właściciela, czyli poszkodowanej firmy z Kętrzyna.

Zarzuty i areszty w Kętrzynie. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił zarzuty pięciu mężczyznom w wieku od 35 do 68 lat. Czterech z nich odpowie za kradzież mienia znacznej wartości, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast piąty usłyszał zarzut paserstwa. Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Z kolei dwaj mężczyźni, 54-latek i 68-latek, decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani i spędzą w areszcie najbliższe dwa miesiące.

Śledztwo w sprawie kradzieży w Kętrzynie jest rozwojowe

Jak informują śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania w przyszłości. Na obecnym etapie, ze względu na dobro postępowania, policja nie udziela bardziej szczegółowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie. Funkcjonariusze nadal pracują nad pełnym wyjaśnieniem wszystkich wątków i ustaleniem ewentualnych innych osób zamieszanych w ten proceder.

Źródło: Policja.pl