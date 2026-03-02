Wichrowe wzgórze, odcinki 374, 375 – Tak kończą się losy Zeynep i Halila

Przez długie miesiące z uwagą śledziliśmy losy Halila i Zeynap, z zapartym tchem oglądając kolejne odcinki, które nieraz dostarczały nam całej palety emocji. Dziś z nutą wzruszenia przychodzi nam pożegnać tych bohaterów, którzy tak mocno zapisali się w naszej pamięci.

Twórcy przygotowali finał pełen dramatyzmu, ale i nadziei – z subtelnym niedopowiedzeniem, które z pewnością jeszcze długo będzie towarzyszyć widzom. Zanim jednak sprawdzimy, co słychać u naszych ulubieńców, wróćmy na chwilę do wydarzeń z ostatnich odcinków i przypomnijmy sobie najważniejsze momenty ich burzliwych perypetii.

W poprzednich odcinkach (369-373) Halil i Zeynep przeżywali wzruszające chwile podczas badania USG i usłyszeli bicie serca dziecka. Halil, mimo problemów finansowych po spaleniu fabryki przez Koraya, opłacił operację jego ciężko chorej córki i postanowił chronić Busrę oraz jej matkę. Zeynep wracała do zdrowia, a Selma zdobyła 5 milionów lir za kolekcję biżuterii, ratując rodzinę. Halil przygotował list do nienarodzonego dziecka i bilety do Francji.Po powrocie okazało się, że perfumy stworzone przez Zeynep trafią do sprzedaży w Turcji, a małżonkowie wybrali imię dla syna. W rodzinie nie brakowało emocji. Kumru ogłosiła zaręczyny z Umutem, Eren kupił dom na kredyt, a Gulhan i Tekin podjęli kolejną próbę leczenia, lecz usłyszeli bolesną diagnozę o braku szans na dziecko. Merve i Cemil uzyskali zgodę bliskich i podczas tradycyjnej ceremonii doszło do błogosławieństwa oraz wymiany obrączek. Zeynep zdecydowała, że ich syn otrzyma dwa imiona - Ömer Ihsan - na cześć swojego ojca, jak i ojca Halila.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Wichrowe wzgórze”, odcinek 374

Tekin wchodzi do kuchni, w której panuje ciepła, domowa atmosfera, a zapach świeżo parzonej herbaty miesza się z odbiciami porannego światła w porcelanie. Gulhan stoi przy zlewie, zamyślona, lecz natychmiast podnosi wzrok, gdy mąż podaje jej białą kopertę, na którą czekali od tygodni. W powietrzu wisi napięcie, serce Gulhan przyspiesza, a w dłoniach drży jej odwaga, by otworzyć wniosek adopcyjny. Tekin uspokaja ją, proponując, by poczekała z otwarciem do zakończenia dzisiejszej uroczystości. Kiedy wychodzi, Gulhan pozostaje sama przy stole, przesuwając palcem po krawędzi koperty, pełna niepokoju i nadziei. Do kuchni wchodzi Selma z ciężarną Zeynep, której nawracają skurcze, ale odmawia wizyty u lekarza, nie chcąc robić zamieszania. Zauważając kopertę, Zeynep pyta o jej zawartość, a Gulhan przyznaje się, że boi się rozczarowania. Kobiety otuchy dodają jej odwagi, a Gulhan prosi Zeynep, by otworzyła kopertę za nią. Po chwili napięcia okazuje się, że wniosek został zaakceptowany. Gulhan ogarnia fala szczęścia, a jej łzy wyrażają spełnienie najgłębszego marzenia.

„Wichrowe wzgórze”, odcinek 375

Świąteczna atmosfera Şeker Bayramı wypełnia farmę radosnym gwar, tańcami i wspólnym posiłkiem. Rytuał rozbicia glinianego dzbana, oznaczający żyzność i błogosławieństwo, zostaje przerwany, gdy Zeynep w zaawansowanej ciąży doświadcza gwałtownego skurczu. Dzban spada i roztrzaskuje się o ziemię, a wokół wybucha panika. Halil bierze żonę na ręce i przenosi ją do pokoju, gdzie skurcze nasilają się, a poród wymyka się spod kontroli z powodu ułożenia dziecka pośladkowego. Kobiety starają się ją uspokoić, lecz Zeynep niemal traci przytomność. Cisza wypełnia pokój, a Halil nie może powstrzymać łez, widząc żonę w dramatycznym stanie.

Pięć lat później... Wichrowe Wzgórze spowite jest porannym światłem, a samotne drzewo rzuca długie cienie. Halil trzyma czerwoną wstążkę, wspominając dziecięce spotkanie, które związało jego życie z Zeynep. Dołączają do niego ich kilkuletni syn, a potem Zeynep, żywa i szczęśliwa. Razem pod drzewem czytają listy dzieląc się historią miłości, odwagi i rodzinnej więzi. Podczas pikniku chłopiec zdmuchuje świeczki z urodzinowego tortu, a kamera unosi się, ukazując troje siedzących pod drzewem – rodzinę, która przetrwała cierpienie, stratę i cud życia, odnajdując szczęście i miłość.

„Wichrowe wzgórze” - kiedy emisja ostatnich odcinków? Gdzie oglądać?

Dwa ostatnie odcinki tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" zostaną wyemitowane 9 i 10 marca 2026 w TVP1 o godzinie 14:00.

Odcinek 374 - poniedziałek, 9 marca

- poniedziałek, 9 marca Odcinek 375 - wtorek, 10 marca

Zobacz również: Rozpoznaj turecki serial po jednym kadrze! QUIZ, po którym zwątpisz w swoją wiedzę

Co zamiast "Wichrowego wzgórza"? TVP wyemituje inny turecki serial!

Koniec jednej historii oznacza początek kolejnej. Już dzień po finale „Wichrowego wzgórza”, czyli 11 marca 2026 roku, na antenę TVP1 powróci trzeci sezon hitu "Złoty chłopak".

Co czeka widzów? Seyran przeżyje, ale jej droga do zdrowia okaże się wyboista. Choroba sprawi, że zacznie odsuwać się od Ferita, przekonana, że nie jest w stanie dać mu dziecka i spełnić jego marzeń o rodzinie. Ferit nie przestanie jej wspierać, jednak w jego sercu pojawi się zwątpienie – czy Seyran wciąż go kocha? Ich relacja przejdzie prawdziwą próbę. Czy dojdzie do rozstania?