M jak miłość: Żona Krystiana Wieczorka wraca na plan. Magda pozna prawdę o Paulinie

Emisja 1917. odcinka "M jak miłość" w marcu 2026

Widzowie ponownie zobaczą Krystiana Wieczorka u boku jego prywatnej żony, Marii, w odcinku emitowanym w poniedziałek, 16 marca 2026 roku o godzinie 20:55. Ich pierwsze spotkanie na planie dziesięć lat temu zaowocowało prawdziwym uczuciem i późniejszym ślubem, choć serialowy scenariusz był bardziej skomplikowany. Paulina Lipska, pracująca wówczas jako nauczycielka rysunku Ani, szybko zawróciła w głowie prawnikowi, mimo że był on wtedy związany węzłem małżeńskim z Martą.

Dawny romans Budzyńskiego z nauczycielką

Chociaż relacja z Pauliną nie przekształciła się w pełnowymiarowy romans, siła tamtego uczucia niemal doprowadziła do rozpadu małżeństwa Andrzeja. Dekadę temu w "M jak miłość" chemia między tą dwójką była niezaprzeczalna, a Marta stała się nawet świadkiem ich namiętnego pocałunku. Obecnie pojawia się pytanie, czy dawne emocje odżyją po latach i czy Andrzej, który deklaruje bezgraniczną miłość do Magdy, ponownie ulegnie urokowi Pauliny.

Niespodziewana wizyta Pauliny u Budzyńskich

W 1917. odcinku los sprawi, że Paulina stanie w drzwiach mieszkania Budzyńskich bez wcześniejszej zapowiedzi, trafiając bezpośrednio na Magdę. Sytuacja zmusi Andrzeja do natychmiastowego wtajemniczenia żony w kulisy dramatu Lipskej. Kobieta szuka ratunku i rozwodu z Igorem Jabłońskim. Jest on bezwzględnym biznesmenem, który zlecił brutalną napaść na Kamila Gryca, karząc go za odwagę wystąpienia przeciwko niemu na sali sądowej.

Mroczna tajemnica męża Pauliny

Podczas szczerej rozmowy z Magdą, Paulina odkryje karty dotyczące swojej przeszłości. Po wyjeździe do USA, gdzie rozwijała pasję malarską, wróciła do Szczecina i wyszła za mąż, przyjmując nazwisko Lipska-Jabłońska. Kobieta wyzna, że wiążąc się z Igorem, nie miała pojęcia o jego kryminalnej działalności. Teraz, świadoma zagrożenia, boi się o swoje bezpieczeństwo i liczy na pomoc prawną Andrzeja.

Zagrożenie dla rodziny Budzyńskich

Reprezentowanie byłej ukochanej w sądzie może ściągnąć na Budzyńskich poważne kłopoty. Angażując się w sprawę rozwodową przeciwko niebezpiecznemu przestępcy, Andrzej ryzykuje zemstę ze strony Jabłońskiego, co bezpośrednio zagraża także Magdzie. Marcowe odcinki "M jak miłość" pokażą również, czy obecność Pauliny w ich życiu stanie się powodem kryzysu małżeńskiego najpopularniejszej pary prawników.