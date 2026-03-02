Ultimatum Mariusza w "M jak miłość". Kasia zgodzi się na ślub pod presją?

"M jak miłość" odcinek 1913 - emisja w poniedziałek, 2.03.2026 o 20.55

Widzowie zobaczą 1913. epizod w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Romantyczna atmosfera zaręczyn będzie jedynie przykrywką dla obsesji Sanockiego. Mężczyzna panicznie boi się utraty ukochanej na rzecz jej byłego męża, Jakuba Karskiego, który nieustannie pojawia się w ich otoczeniu. Impulsem do wręczenia pierścionka stanie się sytuacja, w której Mariusz nakryje Kasię w windzie z Karskim. Choć do niczego niestosownego między byłą parą nie dojdzie, zazdrość popchnie obecnego partnera Kasi do natychmiastowego i radykalnego działania.

Mariusz nalega na szybki ślub w "M jak miłość"

Dla Kasi oświadczyny w 1913. odcinku staną się jasnym sygnałem, że Sanocki nie odpuści, dopóki nie uzyska pewności co do trwałości ich związku na wyłączność. Mężczyzna nie zadowoli się jednak samą obietnicą małżeństwa. Tuż po tym, jak biżuteria znajdzie się na palcu kobiety, narzeczony zażąda, by aż do momentu rozwiązania nie opuszczała domu. Co więcej, zacznie wywierać presję na błyskawiczną organizację ceremonii ślubnej. Według jego wyliczeń do narodzin dziecka pozostał ponad miesiąc, więc uważa ten plan za w pełni realny.

Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej, gdyż Kasia zataiła faktyczny wiek ciąży. Lekarka w szpitalu uświadomi przyszłą matkę, że wystąpiły już skurcze przepowiadające. Oznacza to, że poród nastąpi za dwa tygodnie, a nie w terminie, o którym przekonany jest Mariusz.

Kłamstwo Kasi w sprawie terminu porodu

W 1913. odcinku sagi rodu Mostowiaków ciężarna bohaterka znajdzie się w potrzasku i ostatecznie ulegnie żądaniom partnera. Zgodzi się na rezygnację z pracy w klinice, choć wcześniej wcale nie brała pod uwagę porzucenia obowiązków zawodowych. Jej uległość wynika ze strachu przed zdemaskowaniem kłamstwa. Kobieta zrobi wszystko, by uśpić czujność Mariusza, który wciąż żyje w błędnym przekonaniu, że rozpoczyna się dopiero ósmy miesiąc ciąży, podczas gdy do rozwiązania zostało zaledwie kilkanaście dni.