"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 332

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które kompletnie zmieniły sytuację wielu osób. Wszystko zaczęło się od odnalezienia Duru w domu Tarika, jednak to dopiero nagłe zniknięcie Ferita wywołało prawdziwą lawinę problemów. Seyran za wszelką cenę starała się zachować zimną krew i postanowiła zataić prawdę o zaginięciu ojca przed ich córką, by oszczędzić jej niepotrzebnego stresu. Dzięki czujności Abidina udało się odkryć powiązany z Tarikiem magazyn, co naprowadziło bliskich na właściwy i niezwykle mroczny ślad. Ostatecznie Seyran w ostatniej chwili dotarła do zamkniętego w chłodni Ferita i zdołała go uwolnić, ratując mu tym samym życie. Pora przekonać się, jak po tak dramatycznych przejściach ułożą się dalsze losy tej rodziny.

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"Złoty chłopak" odc. 332 - streszczenie

Rodzina Korhanów otrzymuje bardzo niepokojącą wiadomość dotyczącą stanu zdrowia Halisa, który musi zostać poddany pilnej operacji. Ferit nie zwleka ani chwili i decyduje się na natychmiastowy lot, aby osobiście wspierać dziadka w tym trudnym czasie. W tym samym czasie Tesko wpada na pomysł udokumentowania dziejów swojej rodziny i zaczyna przeprowadzać wywiady z poszczególnymi jej członkami. Podczas tych rozmów na jaw wychodzą zapomniane fakty dotyczące dawnych konfliktów oraz dramatycznych wydarzeń związanych z porwaniami. Kobieta poznaje również szczegóły wieloletniej miłości Halisa i Hatice oraz dowiaduje się, jak potoczyły się skomplikowane losy Seyran, Ferita, Suny i Abidina.

"Złoty chłopak" odc. 332 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji z niecierpliwością czekają na każdą kolejną odsłonę tej poruszającej historii, która na stałe zagościła w ramówce polskiej telewizji. Losy bohaterów można śledzić regularnie w dni powszednie, co pozwala zachować ciągłość w poznawaniu skomplikowanych intryg rodziny Korhanów. Najlepiej zarezerwować sobie czas wczesnym popołudniem, aby na bieżąco śledzić rozwój wydarzeń w życiu Seyran i Ferita. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 13 lipca 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ta turecka telenowela to prawdziwy hit, który skupia się na losach młodego dziedzica fortuny i dziewczyny zmuszonej do małżeństwa przez swoją rodzinę. Choć ich wspólna droga zaczęła się od toksycznego układu i przymusu, z czasem między bohaterami narodziło się silne, choć niezwykle burzliwe uczucie. Aktualnie fabuła pokazuje bohaterów po dużym przeskoku czasowym, gdy oboje starają się budować życie na nowo u boku innych osób. Serial porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność, presja otoczenia oraz cena, jaką płaci się za rodzinne tajemnice. W serialu występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoglu (jako Seyran Sanli)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Beril Pozam (jako Suna Sanli)

Diren Polatogullari (jako Kazim Sanli)

Gülçin Santircioglu (jako İfakat Korhan)