"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 332

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które kompletnie zmieniły sytuację wielu osób. Wszystko zaczęło się od odnalezienia Duru w domu Tarika, jednak to dopiero nagłe zniknięcie Ferita wywołało prawdziwą lawinę problemów. Seyran za wszelką cenę starała się zachować zimną krew i postanowiła zataić prawdę o zaginięciu ojca przed ich córką, by oszczędzić jej niepotrzebnego stresu. Dzięki czujności Abidina udało się odkryć powiązany z Tarikiem magazyn, co naprowadziło bliskich na właściwy i niezwykle mroczny ślad. Ostatecznie Seyran w ostatniej chwili dotarła do zamkniętego w chłodni Ferita i zdołała go uwolnić, ratując mu tym samym życie. Pora przekonać się, jak po tak dramatycznych przejściach ułożą się dalsze losy tej rodziny.
"Złoty chłopak" odc. 332 - streszczenie
Rodzina Korhanów otrzymuje bardzo niepokojącą wiadomość dotyczącą stanu zdrowia Halisa, który musi zostać poddany pilnej operacji. Ferit nie zwleka ani chwili i decyduje się na natychmiastowy lot, aby osobiście wspierać dziadka w tym trudnym czasie. W tym samym czasie Tesko wpada na pomysł udokumentowania dziejów swojej rodziny i zaczyna przeprowadzać wywiady z poszczególnymi jej członkami. Podczas tych rozmów na jaw wychodzą zapomniane fakty dotyczące dawnych konfliktów oraz dramatycznych wydarzeń związanych z porwaniami. Kobieta poznaje również szczegóły wieloletniej miłości Halisa i Hatice oraz dowiaduje się, jak potoczyły się skomplikowane losy Seyran, Ferita, Suny i Abidina.
"Złoty chłopak" odc. 332 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tureckich produkcji z niecierpliwością czekają na każdą kolejną odsłonę tej poruszającej historii, która na stałe zagościła w ramówce polskiej telewizji. Losy bohaterów można śledzić regularnie w dni powszednie, co pozwala zachować ciągłość w poznawaniu skomplikowanych intryg rodziny Korhanów. Najlepiej zarezerwować sobie czas wczesnym popołudniem, aby na bieżąco śledzić rozwój wydarzeń w życiu Seyran i Ferita. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 13 lipca 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1.
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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada
Ta turecka telenowela to prawdziwy hit, który skupia się na losach młodego dziedzica fortuny i dziewczyny zmuszonej do małżeństwa przez swoją rodzinę. Choć ich wspólna droga zaczęła się od toksycznego układu i przymusu, z czasem między bohaterami narodziło się silne, choć niezwykle burzliwe uczucie. Aktualnie fabuła pokazuje bohaterów po dużym przeskoku czasowym, gdy oboje starają się budować życie na nowo u boku innych osób. Serial porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność, presja otoczenia oraz cena, jaką płaci się za rodzinne tajemnice. W serialu występują:
- Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)
- Afra Saraçoglu (jako Seyran Sanli)
- Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)
- Beril Pozam (jako Suna Sanli)
- Diren Polatogullari (jako Kazim Sanli)
- Gülçin Santircioglu (jako İfakat Korhan)