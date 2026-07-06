"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 977

Serial "Dziedzictwo" w ostatnim odcinku postawił na ryzykowne sojusze oraz odkrywanie bolesnej prawdy ukrytej pod warstwą pozorów. Sinan i Aynur zdołali przekonać Adalet do swojego planu, dzięki czemu kobieta brawurowo wcieliła się w rolę matki Aynur i zrobiła wielkie wrażenie na matce Sinana. Równolegle Poyraz zbliżył się do rozwikłania tajemnicy utraty ciąży przez Cansel, co doprowadziło go i Nanę na trop położnej dysponującej prawdopodobnie cennymi informacjami. Nie zabrakło też bolesnych rozczarowań, gdy Czarna przejrzała nieszczere intencje Iba i zdemaskowała jego oszustwo związane z wysyłaniem fałszywych pogróżek. Wszystkie te wydarzenia mocno namieszały w relacjach między postaciami i postawiły ich w zupełnie nowym położeniu. Jakie zatem wyzwania przyniesie kolejny odcinek tej historii?

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"Dziedzictwo" odc. 977 - streszczenie

Poyraz odnajduje dowody potwierdzające, że Cansel straciła dziecko przez przyjmowane medykamenty, choć wcześniej odpowiedzialnością za to zdarzenie obciążyła Nanę. Zaskakująco Nana prosi go o zachowanie dyskrecji, ponieważ chce oszczędzić cierpienia kobiecie przechodzącej przez trudne chwile po poronieniu. Cansel przypadkiem podsłuchuje tę rozmowę i ze strachu przed odkryciem jej kłamstw decyduje się na zainscenizowanie próby samobójczej. Po przewiezieniu do szpitala i odzyskaniu przytomności pacjentka ostatecznie przyznaje się do wszystkiego, co zdejmuje podejrzenia z Nany. Równolegle Ibrahim próbuje przebłagać Czarną po tym, jak wyszło na jaw, że sam wysyłał sobie anonimowe pogróżki. Choć Sinan, Aynur i Adalet starają się mu pomóc i odgrywają swoje role, Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości w ich zachowaniu.

"Dziedzictwo" odc. 977 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć dalsze losy bohaterów po ostatnich wydarzeniach. Emisje nowych fragmentów tej historii odbywają się regularnie, dzięki czemu można na bieżąco śledzić rozwój relacji między postaciami. Produkcja cieszy się dużą popularnością, a nadchodząca odsłona pojawi się w ramówce stacji publicznej już niebawem. Odcinek 977 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany 13 lipca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to idealna propozycja dla osób lubiących opowieści o skomplikowanych relacjach rodzinnych i poszukiwaniu przebaczenia. Choć na początku śledziliśmy głównie losy Seher i Yamana, z czasem fabuła mocno się zmieniła, wprowadzając nowe wątki i postacie, takie jak Nana czy Poyraz. Przez lata przez ekran przewinęło się wielu aktorów, a niektórzy z nich stali się ulubieńcami publiczności mimo zmian w głównej obsadzie. Jeśli chcecie sprawdzić, kto dokładnie bierze udział w nagraniach, warto rzucić okiem na listę nazwisk. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)